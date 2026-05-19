假冒移民署官員...台中惡男誆聘清潔工 銬逃逸女移工劫財劫色遭重判

台中市游姓男子在去年間，假藉高薪聘僱外籍清潔工，誘騙一名印尼籍逃逸女移工出面，隨後假冒移民署官員，以手銬控制被害人、搶走手機，恐嚇若不從將直接遣返，將女移工載往汽車旅館性侵得逞。台中地院近日審結，將游男依強盜強制性交罪，重判14年。

判決指出，游男在2025年5月底，透過不知情的印尼籍女子「塔莉」居間聯繫，佯稱欲以月薪4萬5000元聘僱外籍清潔工。塔莉隨後在影音平台抖音發布招募影片，被害的印尼籍女子，因逃逸移工身分極需工作，瀏覽影片後誤入陷阱，與游男相約同年6月1日傍晚在台中市西屯區三信公園見面。

案發當晚6時許，游男駕車接駁印尼女子，見女子正在與配偶通話，竟突然停車，持事先準備好的手銬將她雙手銬住，強行奪走女子手機切斷通話。

游男隨即向嚇壞的女子謊稱是移民署官員，恐嚇稱「若不乖乖聽話陪睡，就立刻送去移民署遣返」，女子因畏懼遭遣返，不敢反抗，游男在當晚7時許將她載至汽車旅館，性侵得逞。

台中地院審理時，游男雖坦承與女子發生性關係，但否認強盜手機，辯稱是當時是載女子前往移民署，領取通報失聯移工的獎金，女子自願交出手機，放置在擋風玻璃下，性行為後也有給女子2000元。

法官審認，游男在警詢時曾自白，拿走手機是為了防止女子報案，事後更將該支手機以600元變賣給不詳商店，足證其具有不法所有意圖。

法官指出，游男為逞一己私慾，利用逃逸移工深怕遭查緝遣返的弱點，僭行公務員職權，還施以手銬等強暴脅迫手段，嚴重侵害被害人的身體、行動自由及性自主權，令人髮指，犯罪事證明確，依強盜強制性交罪，判刑14年，仍可上訴。