AI深偽成國安新挑戰 廉政署政風研習精進專業

廉政署今辦理政風人員維護業務專精研習，聚焦AI假訊息與國安風險防護，分享偵辦AI深偽、境外滲透案件經驗。法務部長鄭銘謙致詞提及，面對選舉及重大公共議題，若遇疑涉AI假訊息，應即時協調業管機關查證澄清，並期勉政風人員精進專業，共同守護國家安全與機關安定。

廉政署今在高雄消防局舉辦南、中、北區115 年度政風人員維護業務專精研習，研習聚焦當前國安威脅與維護業務新趨勢，國家安全會議諮詢委員李育杰、中央警察大學保安警察學系教授黃俊能，及法務部主任檢察官白勝文，分別就AI科技挑戰、關鍵基礎設施防護及國安案件偵辦分享偵辦實務經驗。

鄭銘謙致詞表示，面對境外敵對勢力手段日益多元，從認知作戰、網路滲透、駭客攻擊，到運用生成式AI及深偽技術製造假訊息，國安風險已不再侷限於傳統型態，廉政署及各政風機構更應提升警覺，協助機關強化內控與防護韌性。

鄭銘謙提到，生成式AI、深偽技術及境外認知作戰，可能被在散布假訊息、製造社會對立或干擾民主秩序。面對選舉及重大公共議題，各政風機構應加強相關情資蒐報，並嚴守行政中立，遇有疑涉AI 假訊息或不實資訊時，應即時協調業管機關查證澄清。

廉政署今辦理政風人員維護業務專精研習，聚焦AI假訊息與國安風險防護，法務部長期勉政風人員精進專業，共同守護國家安全與機關安定。圖／廉政署提供