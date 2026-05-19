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豐原5口命案明宣判 議員批刑責太輕：詐騙致死應加重刑責

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中市豐原區去年爆發五口命案，王姓一家人疑似遭受詐騙，集體在屋內死亡，涉嫌詐財的李姓女團購主遭檢方依詐欺、洗錢與違反銀行法等罪起訴，求刑15年，法院明天宣判。台中市議員認為，現行法律有傷害致死、強制性交致死等等，唯獨沒有「詐騙致死」，應加重刑責回應社會期待。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員謝志忠質詢指出，近年詐騙案件層出不窮，不只造成財損，更導致被害人嚴重的心理創傷與潛在輕生風險，市府目前並未建立完整的心理諮商、社會救助與法律扶助整合機制，應盡速建構完善的支持系統，幫助受害人走出被詐騙的痛苦。

謝志忠說，去年豐原五口命案引發社會譁然，主因就是王姓一家人遭到李姓團購主詐財，無力償還龐大債務；檢方具體求刑李姓團購主15年以上徒刑，明天台中地院將一審宣判，不知法制局怎麼看這起判決？

法制局長李善植答詢表示，法官獨立審判，外界不方便揣測或置喙，不過根據檢方起訴的罪名，如銀行法、洗錢防制法和刑法詐欺罪等等，各罪名的最高刑度多是5年以下徒刑，即使數罪分論併罰，也要判得非常重才可能達到合併執行15年徒刑。

謝志忠表示，詐欺犯罪的刑責難以達到社會期待，主因是詐欺罪並無所謂「加重結果犯」；舉例來說，傷害致死、強制性交致死、私行拘禁致死、遺棄致死乃至強盜致死等等，都是因為犯罪行為本身造成嚴重後果，法律予以加重處罰，但現行法規偏偏沒有「詐騙致死」。

謝志忠強調，面對詐騙案日益猖獗造成的死亡悲劇，應該正視法律不盡完善之處，相關單位如法務部應修法加重刑責，符合社會期待。李善植回應，詐欺犯罪的確會對被害者造成嚴重的心理創傷，他也認同「詐騙致死」應該被納入加重結果犯，法制局會持續向中央表達意見。

震驚社會的豐原五口命案，涉嫌詐欺的李姓團購主明天面臨宣判。民進黨議員謝志忠（左三）等人指出，現行法律沒有「詐騙致死」的加重結果犯，相關單位應修法符合社會期待。圖／謝志忠服務處提供
震驚社會的豐原五口命案，涉嫌詐欺的李姓團購主明天面臨宣判。民進黨議員謝志忠（左三）等人指出，現行法律沒有「詐騙致死」的加重結果犯，相關單位應修法符合社會期待。圖／謝志忠服務處提供

豐原 命案 台中市

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