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落地摔壞直升機被免職飛行員翻案成功 判決揭空勤總隊管理有問題

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

空勤總隊所屬海豚直升機2020年4月7日在小港機場落地時翻覆，當時空勤總隊認為王姓駕駛未遵守飛航相關規定，一次記兩大過免職，王男不服提行政訴訟爭權，高雄高等行政法院更一審認為王男雖有疏失，但空勤總隊管理也有問題，應一併評價，判決王男勝訴，撤銷免職處分。

判決指出，王男為空勤總隊第3大隊第2隊飛行員，2020年4月7日擔任海豚直升機正駕駛，當天執行返場落地時因故側翻，導致整架直升機翻覆在小港機場停機坪，該機維修費逾3億2400萬元。

事後空勤總隊完成調查，認為當天是王男未遵守飛航相關規定，罔顧飛行紀律才造成事故，隔年4月考績會一次記王男兩大過免職。

王男不服提復審，被公務人員保訓會駁回，他提起行政訴訟，一審獲勝，被高高行撤銷原處分，空勤總隊不服上訴，最高行審理後發回高高行更審。

王男於高高行更一審主張，此次飛安事故，未發生人員傷亡，他縱有責任，也只是飛航技術上操作過失，而非怠於履行法定職責，並未達重大失職，被1次記2大過，違反比例原則。

王男還說，當天他是執行緊急科目訓練，根據飛行員訓練手冊「尾旋翼失效」本就屬於模擬緊急操作科目之一，他按表操課，怎算怠忽職責？另外，疫情後以實機進行尾旋翼失效訓練，確實存在於空勤總隊訓練實務，請求撤銷原處分。

空勤總隊則反駁，稱王男違反教範規定，且無視當天飛行計畫，「模擬尾旋翼失效之處置」屬高風險訓練科目，明定應於模擬機實施，僅年度鑑測可以實機操作，王男於平時訓練中逕行實機執行，何況當天還有共勤人員，王男實施訓練已屬重大違規。

法院審理時，法官依當日任務提示錄音內容，發現當天出勤前，僅「單獨」由副駕駛進行提示，且該提示未針對飛行計畫與操作項目依程序、步驟及要領等原則說明，更未就人員派遣、預計飛航時間、執行課目等細節及程序為研討。

另依據，運安會調查記錄，有關尾旋翼失效於順風情況下，若直升機當時正位於該型機滯空側風臨界限制範圍時，應評估其風險及就操作限制、因應方式及放棄執行改出時機與副駕駛討論及評估，王男卻未踐履上述程序，操作確實存在違失。

不過，法官認為，當天王男隊長確實有向機組員下達「於高雄國際機場實施緊急科目之訓練，每個科目都要操作」的指示，王男操練科目確實是應隊長要求。

法官認為，該機教範雖規定尾旋翼失效應於模擬機上操練，但空勤總隊對於不合教範的訓練卻是各行其是，訓練實務上存在以實機操作模擬尾旋翼失效情形，減弱飛行員遵守教範之認識。

法官認定，空勤總隊在督導飛行員訓練方面，管理上顯有缺失，在評價王違失行為時，也應將管理缺失一併納入考量，不能一味卸責給訓練出事的王男，因此撤銷免職處分，另為適法之處分，仍可上訴。

空勤總隊海豚直升機2020年4月在小港機場墜落，機上五人受輕傷。本報資料照片
空勤總隊海豚直升機2020年4月在小港機場墜落，機上五人受輕傷。本報資料照片

空勤總隊 直升機 小港機場

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