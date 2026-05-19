高市警界性騷審議會「長官」占半數 局長趙瑞華允諾一個月內改善

高雄警界接連爆發性騷擾爭議，議員鄭孟洳調查發現，近8年高市警局共有30件性騷案申訴，性騷審議委員會以6名內部高階長官為主、外部專家比例不到一半，性騷調查機制應獨立、不能球員兼裁判。市長陳其邁表示，立即檢討並調整警局性騷審議會機制，改以外部委員為主；行政主管僅從旁協助行政調查，確保事實判斷之公正客觀。

六龜分局上月發生二線三星警官邀女下屬開房泡湯，此案並非特例。高市議員鄭孟洳在議會總質詢指出，2017年至2026年，高雄警界合計30件性騷擾申訴，警局內部權勢性騷比例高達47.8％，林園分局共發生5件，算是重災區。

鄭孟洳說，性騷調查機制要獨立，不能球員兼裁判，然而高雄市警局性騷擾處理申訴委員會共13人，高階長官如局長、督察長、人事室主任、法制室主任、刑大隊長、婦幼隊長是當然委員，外部專家只有3至6至人，比例不到一半。

「是否會有學長學弟壓力，表決時外部專家聲音會被集體消音？」鄭孟洳質疑，台北市警局規定調查小組成員完全外部化，申訴委員會的外部專家學者至少占3分之2，具有絕對優勢不受警局內部影響，高雄市有必要檢討。

警察局長趙瑞華坦言，相關辦法確實要改正，近年有兩場審查會的調查委員已經將外部委員改成3分之2，內部性騷擾審議委員會會在一個月內改正過來。

市長陳其邁說，審議委員會應該以外部委員為主，列席的行政主管只是協助角色，而非事實判斷及釐清的角色，會請警局立刻調整性騷審議會的相關運作方式。每個涉及性騷個案，局本部的督察室都要列管，讓大家清楚了解進度 ，若有必要會請政風處啟動相關政風調查機制，才不會漏接每個被害者，善盡人權保障政策。

鄭孟洳也提及，性騷擾案調查期間，曾發生加害者被調離單位，仍每天回原單位泡茶聊天，造成被害者不安，相關觀念需要檢討。另林園分局、旗山分局及捷運警察隊的性別教育參訓率低、值得關注。

高市議員鄭孟洳質疑，性騷審議委員會以6名內部高階長官為主、外部專家比例不到一半，警察局長趙瑞華允諾一個月內改善。圖／取自高雄市議會網站