醫美隱私風波 民代籲新北推「安心標章」 侯：可研議

新北市議員李余典今在議會總質詢關切近期醫美診所監視器隱私爭議，指出全台近期陸續傳出醫美監視畫面外流、侵犯個資等事件，建議市府可研議比照「優良商店」模式，推動醫美診所「安心標章」，讓消費者一眼就能辨識是否符合隱私規範。新北市長侯友宜回應，這是好的建議，但涉及公平性與執行認定問題，仍需進一步研議。

李余典表示，目前醫美診所監視器設置雖有相關法規，但一般民眾未必清楚規範內容，「政府官員很清楚，一般市民不一定清楚」，因此希望市府能有更明確、容易辨識的方式，讓民眾知道哪些診所符合隱私保護規範。

他指出，除了平常稽查外，若由政府建立「標章制度」，定期查核、測試與管理，民眾消費時會更安心，「有這個標章，大家比較敢進去消費，也不用擔心個人隱私外流」。

新北市衛生局長陳潤秋表示，近期已啟動全市醫美診所稽查，依衛福部5月13日函示規定，公共場所可設置監視器，但須清楚告示；診間若設置監視器，也必須事先說明並取得同意書。

侯友宜表示，李余典提出的標章制度「是一個好的意見」，但仍須考量隱私、公平性與透明化等問題。他指出，即便貼上標章，也未必代表業者百分之百都會落實規範，「有時候還是防不勝防」，最重要的仍是持續稽查與管理。

李余典則認為，雖然不可能百分之百避免問題，但若能透過標章與制度建立基本規範，「最起碼大部分業者會遵守」，也能降低民眾疑慮，提升消費安全感。