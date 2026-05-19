快訊

美國人氣漢堡「In-N-Out」為何只快閃不展店？內行人曝背後商業目的

20嬰塞10坪屋！桃園爆托育機構嚴重超收 嬰兒地上爬險被大朋友踩過

孫安佐搞砸唯一工作！前經紀人警告「警察去你家」也不甩 嘆：很低能

聽新聞
0:00 / 0:00

金錢豹創辦人袁昶平涉恐嚇電商掏空葳格校產 校方回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中葳格國際學校8日遭檢方搜索，一級主管手機遭檢方查扣在案，鏡周刊今另報導，有電商遭到金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻恐嚇、毆打。台中地檢署今表示，有關袁男涉恐嚇電商「台中威力」、違反稅捐稽徵法等罪，已偵結起訴，另袁男等人涉掏空葳格國際學校校產，涉犯背信等罪，也由檢察官執行搜索、偵查中。

對此，校方指出，校方並無所悉，亦不便代為回應，後續將以司法機關資訊為準。

台中地檢署表示，今日周刊報導，袁昶平等人涉嫌犯罪等情，本署前就袁男等人，涉違反稅捐稽徵法、恐嚇電商「台中威力」等部分，都已偵結提起公訴，另就掏空葳格國際學校校產，涉犯背信等罪嫌部分，也由檢察官指揮偵辦執行搜索，積極蒐證中。

中檢表示，周刊另有A包商指稱，今年初起遭人恐嚇、傷害等情事，經查，本署尚未受理此案，相關被害人是向轄區警察機關報案，目前仍由各該分局調查中，已要求轄區警方積極調查、盡速移送偵辦。

校方強調，目前校務、財務與教學運作一切正常，教職員工薪資一直以來均如期正常發放。學校將持續以維護學生受教權益與校園穩定為首要原則。

葳格創辦人袁昶平（右起）與執行董事吳菀庭被廠商指控，涉嫌拖欠工程款，掏空校產。圖／讀者提供
葳格創辦人袁昶平（右起）與執行董事吳菀庭被廠商指控，涉嫌拖欠工程款，掏空校產。圖／讀者提供

電商 金錢豹 恐嚇

延伸閱讀

天逸財金科技前董座被控非常規交易 檢調搜索、約談4人

男稱擁30萬子彈與500步槍 北檢依恐嚇公眾罪嫌起訴

無照看2087病患還詐健保百萬 新竹知名牙醫診所5人起訴

再興中學科學實驗起火燒傷學生 家長怒告教師 7人均不起訴

相關新聞

豐原5口命案明宣判 議員批刑責太輕：詐騙致死應加重刑責

台中市豐原區去年爆發五口命案，王姓一家人疑似遭受詐騙，集體在屋內死亡，涉嫌詐財的李姓女團購主遭檢方依詐欺、洗錢與違反銀行法等罪起訴，求刑15年，法院明天宣判。台中市議員認為，現行法律有傷害致死、強制性交致死等等，唯獨沒有「詐騙致死」，應加重刑責回應社會期待。

假冒移民署官員...台中惡男誆聘清潔工 銬逃逸女移工劫財劫色遭重判

台中市游姓男子在去年間，假藉高薪聘僱外籍清潔工，誘騙一名印尼籍逃逸女移工出面，隨後假冒移民署官員，以手銬控制被害人、搶走手機，恐嚇若不從將直接遣返，將女移工載往汽車旅館性侵得逞。台中地院近日審結，將游男依強盜強制性交罪，重判14年。

落地摔壞直升機被免職飛行員翻案成功 判決揭空勤總隊管理有問題

空勤總隊所屬海豚直升機2020年4月7日在小港機場落地時翻覆，當時空勤總隊認為王姓駕駛未遵守飛航相關規定，一次記兩大過免職，王男不服提行政訴訟爭權，高雄高等行政法院更一審認為王男雖有疏失，但空勤總隊管理也有問題，應一併評價，判決王男勝訴，撤銷免職處分。

高市警界性騷審議會「長官」占半數 局長趙瑞華允諾一個月內改善

高雄警界接連爆發性騷擾爭議，議員鄭孟洳調查發現，近8年高市警局共有30件性騷案申訴，性騷審議委員會以6名內部高階長官為主、外部專家比例不到一半，性騷調查機制應獨立、不能球員兼裁判。市長陳其邁表示，立即檢討並調整警局性騷審議會機制，改以外部委員為主；行政主管僅從旁協助行政調查，確保事實判斷之公正客觀。

醫美隱私風波 民代籲新北推「安心標章」 侯：可研議

新北市議員李余典今在議會總質詢關切近期醫美診所監視器隱私爭議，指出全台近期陸續傳出醫美監視畫面外流、侵犯個資等事件，建議市府可研議比照「優良商店」模式，推動醫美診所「安心標章」，讓消費者一眼就能辨識是否符合隱私規範。新北市長侯友宜回應，這是好的建議，但涉及公平性與執行認定問題，仍需進一步研議。

金錢豹創辦人袁昶平涉恐嚇電商掏空葳格校產 校方回應了

台中葳格國際學校8日遭檢方搜索，一級主管手機遭檢方查扣在案，鏡周刊今另報導，有電商遭到金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻恐嚇、毆打。台中地檢署今表示，有關袁男涉恐嚇電商「台中威力」、違反稅捐稽徵法等罪，已偵結起訴，另袁男等人涉掏空葳格國際學校校產，涉犯背信等罪，也由檢察官執行搜索、偵查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。