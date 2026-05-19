金錢豹創辦人袁昶平涉恐嚇電商掏空葳格校產 校方回應了

台中葳格國際學校8日遭檢方搜索，一級主管手機遭檢方查扣在案，鏡周刊今另報導，有電商遭到金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻恐嚇、毆打。台中地檢署今表示，有關袁男涉恐嚇電商「台中威力」、違反稅捐稽徵法等罪，已偵結起訴，另袁男等人涉掏空葳格國際學校校產，涉犯背信等罪，也由檢察官執行搜索、偵查中。

對此，校方指出，校方並無所悉，亦不便代為回應，後續將以司法機關資訊為準。

台中地檢署表示，今日周刊報導，袁昶平等人涉嫌犯罪等情，本署前就袁男等人，涉違反稅捐稽徵法、恐嚇電商「台中威力」等部分，都已偵結提起公訴，另就掏空葳格國際學校校產，涉犯背信等罪嫌部分，也由檢察官指揮偵辦執行搜索，積極蒐證中。

中檢表示，周刊另有A包商指稱，今年初起遭人恐嚇、傷害等情事，經查，本署尚未受理此案，相關被害人是向轄區警察機關報案，目前仍由各該分局調查中，已要求轄區警方積極調查、盡速移送偵辦。

校方強調，目前校務、財務與教學運作一切正常，教職員工薪資一直以來均如期正常發放。學校將持續以維護學生受教權益與校園穩定為首要原則。