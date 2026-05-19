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駕進口車衝撞核三廠 屏東恆春鎮代會主席二審判6月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

核三廠去年3月6日發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明不滿核三場未第一時間通報地方，開進口車衝撞核三廠大門，屏東地院依妨害公務執行罪，判趙有期徒刑6月，可易科罰金，高雄高分院上午宣判，依妨害公務罪，判處易科刑6月，刑度不變。

去年3月6日中午12時許，趙記明開車前往核三廠，想要進入核三廠內視察火災狀況，核三廠人員表示需按規定申請，趙卻駕車衝撞核三廠鐵捲門致使毀損。

屏東地檢署偵辦時，檢方認為趙身為恆春鎮代會主席，應透過正當法律程序及相關法定職權解決，竟以衝撞大門方式妨害員警執行公務。檢方起訴請求法院從重量處有期徒刑8月以上的刑度。

屏東地院審酌趙犯後態度良好、坦承不諱，判處徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。

檢方不服上訴，要求從重改判，今上午高雄高分院宣判，合議庭認定一審量刑合理，維持原審刑度。可上訴。

核三廠去年3月6日發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明不滿核三場未第一時間通報地方，開車衝撞核三廠大門。圖／報系資料照
核三廠去年3月6日發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明不滿核三場未第一時間通報地方，開車衝撞核三廠大門。圖／報系資料照

核三廠 屏東 核三

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