駕進口車衝撞核三廠 屏東恆春鎮代會主席二審判6月

台中葳格國際學校8日遭檢方搜索，一級主管手機遭檢方查扣在案，鏡周刊今另報導，有電商遭到金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻恐嚇、毆打。台中地檢署今表示，有關袁男涉恐嚇電商「台中威力」、違反稅捐稽徵法等罪，已偵結起訴，另袁男等人涉掏空葳格國際學校校產，涉犯背信等罪，也由檢察官執行搜索、偵查中。

2026-05-19 12:18