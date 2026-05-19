疫情間提供快篩試劑 議員候選人判刑5月變緩刑 法官：沒有嚴懲必要

2022年「九合一」大選新黨籍台北市議員候選人張榮法利用人頭從大陸輸入快篩試劑無償提供選民使用，一審依違反醫療器材管理法判有期徒刑5月，張上訴，台灣高等法院今撤銷改判，判張有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，接受法治教育2場次確定。

合議庭審理認為，張坦承犯行，他透過他人名義取得大量快篩試劑供給不特定民眾領取，損及主管機關對醫療器的審核控管，不過，張的犯罪動機，是在使多數民眾取得快篩試劑檢驗自身有無染疫，不是為牟取個人的經濟利益，沒有嚴懲的必要。

2022年5月間，衛福部食藥署因應新冠肺炎疫情，開放民眾可自國外輸入「個人自用」的快篩試劑，不過，限每人一次且不得超過100劑。

張榮法為規避規範，向配偶、親友等43人收取個人資料作為人頭，以報關名義人從大陸地區廈門「寶太」生物科技公司進口4300劑快篩試劑，放在萬華區的競選總部內，無償提供給民眾取用。

檢警獲報，指張榮法以快篩試劑賄選，2022年12月13日前往競選總部等地搜索、查扣相關快篩試劑17箱、27盒共1835劑快篩試劑，檢方認為，快篩試劑張不是自用性質，他又以人頭進口，違反醫療器材管理法，將張起訴。