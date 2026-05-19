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棒打奧客吃官司！不滿客人咖啡罐丟櫃台 超商店員掄球棒打人遭判刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

應姓男子在超商當班工作時，認為來買鐵罐咖啡李男交付硬幣有汙損，表明拒收。李男憤而將咖啡罐丟向櫃台，導致凹陷難再販賣，應男掄起櫃檯下方的球棒打傷李男。法官審理後，依傷害罪判應男拘役20日，得易科罰金2萬元。

判決指出，應姓男子去年10月1日上午7時許，在超商工作時，李姓男子來店內消費，從貨架取出1罐鐵罐咖啡，帶到櫃台要結帳時，疑用來支付貨款的硬幣汙損，應姓店員拒絕收受，引發李男不滿。

李男一氣之下，把手中原本要購買的鐵罐咖啡丟向櫃檯，罐身因遭撞擊凹陷。應姓店員看到鐵罐已有瑕疵，無法再行販售，也氣憤難平，取出放在櫃檯下方的小型球棒，在超商外的人行道，以球棒毆打李男，並造成李男左上臂與左肩挫傷。

李男控告應男涉嫌傷害罪，基隆市警三分局製作筆錄後，將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官訊問時，應男坦承犯行，並與李男指述內容相符，並有超商監視器畫面、李男診斷證明書佐證，起訴應男涉犯傷害罪。

基隆地方法院法官審理後指出，應男與李男互不相識，應男竟持鋁棒攻擊李男，堪認自我情緒管理能力及尊重他人身體法治觀念不足。考量坦承犯行，態度非惡，兼衡犯罪動機、手段及所生損害，以及自述家境等情狀，依犯傷害罪處拘役20日，如易科罰金以1000元折算1日。全案可上訴。

在超商工作的應姓男子，拒收來買鐵罐咖啡李男交付的汙損硬幣，李男將咖啡罐丟向櫃台，應男掄起球棒打傷李男。基隆地方法院法官審理後，依傷害罪判應男拘役20日。聯合報資料照
在超商工作的應姓男子，拒收來買鐵罐咖啡李男交付的汙損硬幣，李男將咖啡罐丟向櫃台，應男掄起球棒打傷李男。基隆地方法院法官審理後，依傷害罪判應男拘役20日。聯合報資料照

超商 咖啡

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