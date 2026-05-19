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男扮假警察「黑吃黑」 搶走詐欺車手60萬犯罪所得判刑6年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

張姓男子前年4月間提供金姓友人詐騙車手面交訊息，金找了孫姓友人到場，見林姓女車手向被害人取款60萬元後，假扮警察搶走裝有現金背包，路人見狀報警，林女當場被逮，孫及張經警拘提送辦，法官認2人犯強盜等罪分判6年、2年8月，林女另案犯詐欺取財判1年1月，金則通緝中。

檢方起訴，張因知悉金需錢孔急，前年4月13日晚間7時許，以FACETIME傳送載有詐欺取款訊息照片，「台南市歸仁區XXX、X姐早上9點、金額60萬元」，再聯繫金：「明日將有一筆交易，不知道會不會有人去，要的話可以試試看」，金回覆：「好，我想想看」。

金當天找了孫前往，趁林女甫在速食店前向被害人取得詐騙款項60萬元，2人尾隨在林女後方，孫乘隙以右手臂強行勾住其頸部，使她不能抗拒，佯稱：「我是警察，要跟你盤查，你是不是向X阿姨拿了60萬？」，再由金強行扳開取得其手指而搶走手機，2人喝令林女在騎樓蹲下、手抱頭、面對旁邊鐵捲門，命令她將剛取得60萬元交出。

林女不得已只能配合將背包打開給2人看，金搶走背包，2人還強壓其背部使她趴倒於地面，命她不得往後看，並將她掉落地面耳機踩壞，2人得手後逃離現場，經路人報警處理。警方獲報到場，當場逮林女，並在對面空地找到空的背包。

金同日將12萬5千元交給孫，其中2萬5千元清償先前積欠孫債務，另10萬元為酬勞，同日下午2時許，前往張高雄住處將20萬元交給張，償還先前積欠債務，其餘款項則由據為己有。

孫辯稱，他只是跟金以假冒警察方式詐騙林女，否認有強盜犯行。律師為孫辯護說，孫是受金邀約，且孫自始均不認識同案被告張，孫並非主謀；案發當天，孫僅是將手部放置在林女頸部，並非「強行架住」，且林女擔心其詐欺取財犯行曝光，心虛下才會依指示並交付財物。另張坦承犯行。

台南地院指出，孫所為犯強盜罪，張則犯幫助強盜罪，應依法減輕其刑。同時，審酌孫不以正途營利，參與同案金計劃性的黑吃黑模式強盜犯行；張明知金缺錢，需錢孔急，提供擔任詐騙集團車手林女取款資訊。

合議庭認為，孫參與本件強盜分工，犯案後分得贓款12萬5千元，張提供車手取款資訊幫助行為，犯案後分得贓款20萬元，2人犯罪後均否認犯行，張審理時才坦承犯行犯後態度，法官認孫共同犯強盜罪判刑6年，張幫助犯強盜罪判刑2年8月，2人未扣案犯罪所得均沒收。

台南地院指出，孫男參與本件強盜，犯案後分得12萬5千元，張男提供車手取款資訊，犯案後分得20萬元，認孫犯強盜罪判刑6年，張幫助犯強盜罪判刑2年8月，犯罪所得沒收。圖／本報資料照片
台南地院指出，孫男參與本件強盜，犯案後分得12萬5千元，張男提供車手取款資訊，犯案後分得20萬元，認孫犯強盜罪判刑6年，張幫助犯強盜罪判刑2年8月，犯罪所得沒收。圖／本報資料照片

詐騙 詐欺 警察

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