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影／鄭文燦涉貪15度出庭涉行賄者現身 白手套廖俊松出庭

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控擔任桃園市長任內，涉華亞科技園區土地開發案收賄，桃園地院今日上午開審理庭，鄭穿著藏青色夾克搭乘廂型車在律師陪同下，上午9時53分到法院門口戴口罩步入法庭，進法院前不發一語，沒有特別表情也沒有向媒體揮手，直接步入法院，此案鄭文燦已經是第15次出庭。

收賄案在桃園地院刑二庭，鄭文燦涉貪案繼續進行交互詰問，院方這次傳喚行賄計畫的「首席執行者」與「關鍵中間人」也就是全案白手套廖俊松，另一位涉案者楊兆麟也到場，預計庭訊將持續一整天。

先前起訴指出，鄭文燦於2017年間，收受鴻展開發公司實際負責人廖俊松等人交付的500萬元現金的賄賂，作為他利用市長職權，協助鴻展公司推動林口工五工業區東側農業區土地變更開發案的對價。

廖俊松偵訊時供稱，2017年9月14日晚間近10時，他和兒子廖力廷帶著裝有500萬元黑色手提包前往桃園市長官邸拜訪，要離開房間前，出聲告知鄭文燦：東西放在桌角（閩南語），還用手比了「5」的手勢，鄭文燦點頭說「知、知、知」（一樣閩南語）。」

廖俊松的招認，屬於自白性質的證據，檢方也認為這部分與其他事證，特別是黃芷蓁、廖力廷事後以line討論的證詞相互吻合，成為鄭文燦重要犯罪事實。

鄭文燦收賄案開庭，涉案的楊兆麟（坐輪椅者）到法院，記者陳恩惠／攝影
鄭文燦收賄案開庭，涉案的楊兆麟（坐輪椅者）到法院，記者陳恩惠／攝影

鄭文燦收賄案公訴左主任檢察官吳昇峰（右）、檢察官邱健盛（左）後面兩位檢察官陳嘉義、李旂。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦收賄案公訴左主任檢察官吳昇峰（右）、檢察官邱健盛（左）後面兩位檢察官陳嘉義、李旂。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦上午9點53分步入法院準備為收賄案答辯。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦上午9點53分步入法院準備為收賄案答辯。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦收賄案今天上午開庭，涉嫌行賄的廖俊松（左）準備進法院。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦收賄案今天上午開庭，涉嫌行賄的廖俊松（左）準備進法院。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦 海基會 廖俊松

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