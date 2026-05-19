金錢豹創辦人袁昶平涉恐嚇電商掏空葳格校產 中檢：已起訴或偵辦中

台中葳格國際學校8日遭檢方搜索，一級主管手機遭檢方查扣在案，鏡周刊今另報導，有電商遭到金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻恐嚇、毆打，台中地檢署今表示，有關袁男涉恐嚇電商「台中威力」、違反稅捐稽徵法等罪，已偵結起訴，另外袁男等人涉掏空葳格國際學校校產，涉犯背信等罪，也由檢察官執行搜索、偵查中。

台中地檢署表示，今日周刊報導，袁昶平等人涉嫌犯罪等情，本署前就袁男等人，涉違反稅捐稽徵法、恐嚇電商「台中威力」等部分，都已偵結提起公訴，另就掏空葳格國際學校校產，涉犯背信等罪嫌部分，也由檢察官指揮偵辦執行搜索，積極蒐證中。

中檢表示，周刊另有A包商指稱，今年初起遭人恐嚇、傷害等情事，經查，本署尚未受理此案，相關被害人是向轄區警察機關報案，目前仍由各該分局調查中，已要求轄區警方積極調查、盡速移送偵辦。

中檢指出，對於暴力犯罪一向秉持零容忍立場，高度重視轄區警調人員風紀，媒體報導所載是否有人假冒司法警察身分，關切案情等節，為求案件完整及釐清全貌，也已指派原承辦檢察官併案偵辦。

金錢豹創辦人袁昶平在2023年間因涉嫌國泰洋酒逃漏稅案，獲得一億元交保，全案仍在台中地院審理中，袁昶平在前年間與小24歲的葳格高中執行董事吳菀庭再婚。

不過二人在去年9月間遭廠商指控，二人涉以整修校區名義，發包工程，但故意拖欠千萬元工程款，另涉及收受回扣、作假帳購買精品、出國旅遊、購買勞斯萊斯等豪車，疑有掏空校產狀況，金額上億元。