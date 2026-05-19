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高雄垃圾山堆取水站5年是「保全證據？」 法院打臉：從未要求不得清理

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市大樹區竹寮取水站後方高灘地遭違法堆置80噸廢舊衣，形成兩座巨大「垃圾山」，長達5年未清除，引發汙染大高雄水源疑慮，橋頭地方法院表示，已收到環保局公文，認定已無繼續證據保全之必要，法院「從未以尚有證據保全為理由要求不得清理」，將儘速回函高雄市環保局。

大高雄地區約有七成民生用水取自高屏溪大樹攔河堰，市議員黃飛鳳昨在市議會總質詢時痛批，該處垃圾山不僅鄰近取水站，距離伏流水管線更僅短短幾公尺，廢棄衣服原料多含石油成分，且內部不知夾藏何種廢棄物，會勘時竟有單位人員表示「只是衣服沒什麼」。

黃飛鳳直言，相關單位以「保存證據」為由放任垃圾堆置5年不處理，實在太離譜，擔憂廢棄物滲流地下將嚴重影響水質，要求環保局應對地主水利署第七河川分署開罰，並提出具體清運時程。

據了解，這兩座舊衣垃圾山多達80公噸，原本是由涉案的潘姓男子向舊衣回收商收取75萬元後，應依規定清運至焚化廠銷毀，卻違法棄置於大樹區竹寮取水站旁河川地，高雄市環保局早在2022年9月便查獲並於同年11月移送法辦，且已經橋頭地檢署起訴。

橋頭地方法院今天表示，潘姓被告等人涉嫌在大樹區堆置廢棄舊衣物，因認沒有證據保全之必要，故自收案後，即命被告等人儘速清理，從未以尚有證據保全為理由要求不得清理，而被告等人也已提出清運計畫，並送環保局審議中，待審查通過即可進行清運。

橋頭地方法院強調，已於日前收到高雄市政府環保局來文詢問是否仍有證據保全必要，法院將儘速函覆環保局，本案已無證據保全之必要。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

高雄 垃圾山 環保局

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