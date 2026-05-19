快訊

蔣經國日記／美欺瞞第七艦隊停巡台海 小蔣早察覺有異

MLB／美媒曝太空人總管無懼控球點名就要鄧愷威 成「值得驕傲的決定」

獨攀志佳陽線失聯女山友 遺體今早直升機吊掛下山…姊妹哀傷接她回家

聽新聞
0:00 / 0:00

訴訟中還同遊北海道 人妻與車友過夜堅稱純友誼 法官不信判賠40萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名男子因妻子參加車友聚會結識異性，發現兩人不僅深夜頻繁共乘出遊、共處一室，甚至同赴汽車旅館過夜，連在案件訴訟期間還相約至日本北海道旅遊住宿，憤而提告損害賠償。人妻稱丈夫疑心病重，矢口否認有踰矩行為，辯稱僅是互訴心聲的正常朋友關係，但法官認為兩人多項行跡已嚴重超越一般男女社交分際，不採信其說詞，判決被告兩人連帶賠償40萬元 。

判決書指出，原告與妻子結婚多年並育有2名未成年子女，平日在阿里山協助家族經營餐廳。2025年2月間，妻子因參加車聚認識某男子，隨後開始頻繁往來，不僅更換家中監視器密碼、刪除車內電子功能以隱瞞行蹤，還多次單獨與男子出遊、前往其住處獨處。更令人夫難以接受的是，兩人曾於2025年7月共同駕車進入汽車旅館共處一室，且在今年3月法庭訴訟繫屬中，仍不避嫌地同遊日本北海道並投宿同一飯店。原告認為配偶權遭侵害且情節重大，向兩人連帶求償100萬元 。

被告兩人則辯稱，因長子轉學至嘉義市，夫妻開始分居，丈夫疑心漸重，利用行車記錄器、家中監視器進行監控，導致她心理壓力極大，才會向車友吐露婚姻苦衷。關於前往汽車旅館一事，人妻聲稱是因為發現嘉義住處煙霧警報器有異，懷疑遭裝設針孔而心生恐懼，才請信任的好友陪同投宿旅館，堅稱絕無不正當性關係。

法官表示，夫妻間的忠誠義務屬於民法保障的身分法益，雙方出遊與獨處時間多在深夜至凌晨，甚至同赴國外旅遊，顯與一般正常朋友間之社交互動不同，其等行為已逾社會一般通念所能容忍範圍 。

嘉義地院審理後認為，人夫所提出的錄影畫面與截圖，均屬兩人在公共場合活動之情形，具有證據能力。審酌兩人交往的態樣、期間及雙方經濟狀況後，認定兩人不法侵害配偶關係身分法益且情節重大，判決兩人應連帶賠償40萬元，全案仍可上訴 。

辯稱丈夫疑心重！人妻與車友奔摩鐵、同遊北海道，嘉義地院判賠40萬。圖／本報資料照片
辯稱丈夫疑心重！人妻與車友奔摩鐵、同遊北海道，嘉義地院判賠40萬。圖／本報資料照片

北海道 嘉義 汽車旅館

延伸閱讀

人妻出軌用蝦皮聊聊讚小王 綠帽夫殯儀館堵同業痛毆判囚

日本「牛蒡豪宅」強盜殺人案指使夫婦落網 抱著嬰兒指揮犯案

新聞中的公民與社會／婚宴和教練比腕力 物理治療師手折斷請求民事賠償…敗訴原因曝

「為什麼要告訴你？」準備結婚男友卻拒談薪水 網揭2種可能：先別嫁

相關新聞

影／曾吸金落跑越南與副總理合照 天逸集團負責人再爆掏空 100萬交保

天逸集團實際負責人溫峰泰，2018年取得寶島極光公司（現名為富育榮綱公司）經營權後，假借採購名義，利用左受換右手方式，向自家大陸天逸科公司購買「跨境貿易供應鏈金融系統」，實際上卻是「假交易真掏空」，導致寶島極光虧損1300萬；調查局昨搜索約談4名被告到案，台北地檢署檢察官李堯樺複訊後，凌晨依違反證交法命溫峰泰100萬交保、限制出境出海。

鄭文燦涉貪案今續行證人詰問　「首席執行者」廖俊松成檢辯攻防震央

海基會前董事長鄭文燦被控擔任桃園市長任內，涉華亞科技園區土地開發收賄案，桃園地院今天上午再度開庭審理，行賄案主要執行者、曾親送500萬元現金進官邸的廖俊松，將成檢辯交互詰問核心人物。

訴訟中還同遊北海道 人妻與車友過夜堅稱純友誼 法官不信判賠40萬

嘉義一名男子因妻子參加車友聚會結識異性，發現兩人不僅深夜頻繁共乘出遊、共處一室，甚至同赴汽車旅館過夜，連在案件訴訟期間還相約至日本北海道旅遊住宿，憤而提告損害賠償。人妻稱丈夫疑心病重，矢口否認有踰矩行為，辯稱僅是互訴心聲的正常朋友關係，但法官認為兩人多項行跡已嚴重超越一般男女社交分際，不採信其說詞，判決被告兩人連帶賠償40萬元 。

天逸集團假交易真掏空…藏鏡人溫峰泰滯留海外多年遭逮 北檢漏夜偵訊

知名供應鏈金融科技商、天逸集團實際負責人溫峰泰，2018年取得寶島極光公司（現名為富育榮綱公司）經營權後，巧立採購名義，用寶島極光1300萬資金，向大陸天逸科公司購買「跨境貿易供應鏈金融系統」，實際上卻是「假交易真掏空」，調查局18日搜索約談4名被告到案，溫峰泰深夜移送台北地檢署複訊，全案朝違反證交法偵辦。

曾與越南副總理合照…天逸集團爆假採購真掏空 檢調逮幕後藏鏡人

知名供應鏈金融科技商天逸金融集團實質負責人溫峰泰，2018年取得寶島極光公司（現名為富育榮綱公司）經營權後，明知寶島極光無採購系統需求，卻掏空寶島極光1300萬元，向大陸天逸公司購買「跨境貿易供應鏈金融系統」，導致寶島極光認列損失，涉非常規交易；調查局今天搜索約談溫峰泰共4名被告到案，晚間陸續移送台北地檢署複訊。

比較漂亮？竊盜慣犯偷女高中生腳踏車 法官判拘役20日

彰化縣吳姓男子去年9月、10月分別偷竊愛心零錢箱、高中女生的腳踏車，被害人報案，警方過濾監視錄影器循線逮捕吳男。彰化地方法院審結，依竊盜罪累犯，判處吳男拘役10日，又犯成年人故意對少女犯竊盜罪，累犯，處拘役20日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。