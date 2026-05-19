訴訟中還同遊北海道 人妻與車友過夜堅稱純友誼 法官不信判賠40萬

嘉義一名男子因妻子參加車友聚會結識異性，發現兩人不僅深夜頻繁共乘出遊、共處一室，甚至同赴汽車旅館過夜，連在案件訴訟期間還相約至日本北海道旅遊住宿，憤而提告損害賠償。人妻稱丈夫疑心病重，矢口否認有踰矩行為，辯稱僅是互訴心聲的正常朋友關係，但法官認為兩人多項行跡已嚴重超越一般男女社交分際，不採信其說詞，判決被告兩人連帶賠償40萬元 。

判決書指出，原告與妻子結婚多年並育有2名未成年子女，平日在阿里山協助家族經營餐廳。2025年2月間，妻子因參加車聚認識某男子，隨後開始頻繁往來，不僅更換家中監視器密碼、刪除車內電子功能以隱瞞行蹤，還多次單獨與男子出遊、前往其住處獨處。更令人夫難以接受的是，兩人曾於2025年7月共同駕車進入汽車旅館共處一室，且在今年3月法庭訴訟繫屬中，仍不避嫌地同遊日本北海道並投宿同一飯店。原告認為配偶權遭侵害且情節重大，向兩人連帶求償100萬元 。

被告兩人則辯稱，因長子轉學至嘉義市，夫妻開始分居，丈夫疑心漸重，利用行車記錄器、家中監視器進行監控，導致她心理壓力極大，才會向車友吐露婚姻苦衷。關於前往汽車旅館一事，人妻聲稱是因為發現嘉義住處煙霧警報器有異，懷疑遭裝設針孔而心生恐懼，才請信任的好友陪同投宿旅館，堅稱絕無不正當性關係。

法官表示，夫妻間的忠誠義務屬於民法保障的身分法益，雙方出遊與獨處時間多在深夜至凌晨，甚至同赴國外旅遊，顯與一般正常朋友間之社交互動不同，其等行為已逾社會一般通念所能容忍範圍 。

嘉義地院審理後認為，人夫所提出的錄影畫面與截圖，均屬兩人在公共場合活動之情形，具有證據能力。審酌兩人交往的態樣、期間及雙方經濟狀況後，認定兩人不法侵害配偶關係身分法益且情節重大，判決兩人應連帶賠償40萬元，全案仍可上訴 。