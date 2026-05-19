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影／曾吸金落跑越南與副總理合照 天逸集團負責人再爆掏空 100萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

天逸集團實際負責人溫峰泰，2018年取得寶島極光公司（現名為富育榮綱公司）經營權後，假借採購名義，利用左受換右手方式，向自家大陸天逸科公司購買「跨境貿易供應鏈金融系統」，實際上卻是「假交易真掏空」，導致寶島極光虧損1300萬；調查局昨搜索約談4名被告到案，台北地檢署檢察官李堯樺複訊後，凌晨依違反證交法命溫峰泰100萬交保、限制出境出海。

同案約談包括富育榮綱公司負責人陳銘寬50萬交保、限制出境出海；時任寶島極光副總陳文祺10萬交保、限制住居；時任寶島極光工程師張哲睿則限制出境出海與住居。

檢調查出，溫峰泰知悉天逸集團需要資金運用，2020年利用寶島極光名義，表面上採購「跨境貿易供應鏈金融系統」，實則掏空寶島極光資產，違反證交法非常規交易；負責驗收的張哲睿，明知自己沒有專業背景，卻聽從陳文祺指示，出具不實證評估報告，放水護航。

檢調昨天也以證人約談天逸台灣公司董姓主管、財會人員到案。相關人證稱，他們當時均反對該項採購案，但幕後藏鏡人溫峰泰堅持，以致寶島極光認列損失。

號稱國內最大貿易融資授信系統IT業者的天逸金融集團，在金融圈頗負盛名，過去國內有9成以上銀行，幾乎都是天逸的客戶。自稱經濟學博士的温峰泰，疫情前後曾以「基金隊長」名義設立網站，打著「選擇天逸，如虎添翼」口號，招攬客戶投資吸金10億元。

新北調查處2021年搜索約談溫峰泰到案，檢方當時依違反銀行法命溫峰泰200萬交保。不過，溫峰泰後來出境逃往東南亞，活躍於柬埔寨、泰國一帶，並高調在越南總理府會見越南副總理胡德福，他涉及的吸金案因此停擺4年。

另外，溫峰泰取得寶島極光經營權後，還挪用資金購買大陸天逸科技的「收益型基金」，金額約200萬美金，儘管後來有贖回。但由於購買程序違反規定，涉違反證交法。檢察官李堯樺掌握溫峰泰近期入境台灣，指揮新北市處前往高雄帶回溫男訊問。

時任寶島極光工程師張哲睿涉出具不實驗收報告，被檢方諭令限制出境出海與住居。記者林伯東／攝影
時任寶島極光工程師張哲睿涉出具不實驗收報告，被檢方諭令限制出境出海與住居。記者林伯東／攝影

天逸集團實際負責人溫峰泰涉掏空寶島極光公司，檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者林伯東／攝影
天逸集團實際負責人溫峰泰涉掏空寶島極光公司，檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者林伯東／攝影

富育榮綱負責人陳銘寬涉掏空寶島極光公司，檢方諭令50萬交保、限制出境出海。記者林伯東／攝影記者林伯東／攝影
富育榮綱負責人陳銘寬涉掏空寶島極光公司，檢方諭令50萬交保、限制出境出海。記者林伯東／攝影記者林伯東／攝影

時任寶島極光副總陳文祺涉違反證交法10萬元交保、限制住居。記者蕭雅娟／攝影
時任寶島極光副總陳文祺涉違反證交法10萬元交保、限制住居。記者蕭雅娟／攝影

極光 掏空 越南

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