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鄭文燦涉貪案今續行證人詰問　「首席執行者」廖俊松成檢辯攻防震央

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控擔任桃園市長任內，涉華亞科技園區土地開發收賄案，桃園地院今天上午再度開庭審理，行賄案主要執行者、曾親送500萬元現金進官邸的廖俊松，將成檢辯交互詰問核心人物。

根據起訴書與法院裁定內容，檢方認定廖俊松在整起貪汙案件中扮演「行賄計畫首席執行者」及「關鍵中間人」角色；廖曾任台塑企業顧問及華亞重劃管委會主任委員，並與楊兆麟、侯水文等人合資成立鴻展公司，實際負責土地變更推動，以及與公部門接觸。

起訴指出，廖俊松除安排與鄭文燦的關鍵餐敘外，還透過鄭文燦秘書牽線協調，並於2017年9月14日晚間，與兒子廖力廷進入鄭文燦官邸，將裝有500萬元現金的提袋放置茶桌旁完成交付款項；檢方認為，廖的供述完整交代賄款商議、交付、後續退款與監聽疑雲，已成全案最重要證據之一。

此外，廖俊松另遭控利用華亞重劃管委會及工五重劃建廠管委會職務，涉嫌侵占公款逾7720萬元，也讓其「汙點證人」身分及供詞可信度，成為辯方主要攻擊焦點。

據悉，檢方將聚焦強化「對價關係」，包括追問廖俊松在餐敘時提及「我們不會失禮」，是否意指將支付500萬元作為土地變更協助代價；以及交付款項當晚，廖以手勢比出「5」、鄭文燦回應「知、知、知」，是否代表雙方已對500萬元現金達成明確認知？另在鄭文燦收款後，是否確曾主持相關會議並裁示支持字半重劃，甚至函請政院列為重大建設。

鄭文燦辯護團則將全面反擊廖俊松證詞可信度，主軸放在「丟包說」。辯方認為，鄭文燦當晚並未當場開袋確認內容，停留時間僅十餘分鐘，不能證明鄭知道袋內裝現金，根本就是廖家父子單方面將款項丟在官邸。

辯方也質疑，廖俊松因另涉侵占等重大案件，恐為爭取減刑而配合檢方說法，並針對其歷次偵訊中對賄款包裝、擺放位置等細節描述不一致之處進行交叉比對，試圖削弱供詞可信性。

另在退款部分，辯方也將主張，鄭文燦第二天發現會客室內廖俊松遺留的手提袋，立刻要求廖俊松盡快取回，並非因為察覺廖俊松遭監聽或案情曝光才退還款項。

法界人士分析，廖俊松目前已成整起案件攻防「震央」，檢方將透過其供述串連行賄、收賄與職務行為間的對價鏈結；辯方則全力主打「不知情」、「未合意收賄」與證詞瑕疵，雙方今日在法庭上的交互詰問內容，將成後續審理重要觀察指標。

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長涉嫌收賄，今天繼續審理程序，針對行賄案關鍵執行者廖俊松進行交互詰問。圖為鄭文燦上周第14次出庭。記者陳恩惠／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控時任市長涉嫌收賄，今天繼續審理程序，針對行賄案關鍵執行者廖俊松進行交互詰問。圖為鄭文燦上周第14次出庭。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦 廖俊松 海基會

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