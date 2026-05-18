天逸集團假交易真掏空…藏鏡人溫峰泰滯留海外多年遭逮 北檢漏夜偵訊

天逸集團實際負責人溫峰泰涉掏空與吸金，滯留海外多年後被調查局約談到案。記者林伯東／攝影

知名供應鏈金融科技商、天逸集團實際負責人溫峰泰，2018年取得寶島極光公司（現名為富育榮綱公司）經營權後，巧立採購名義，用寶島極光1300萬資金，向大陸天逸科公司購買「跨境貿易供應鏈金融系統」，實際上卻是「假交易真掏空」，調查局18日搜索約談4名被告到案，溫峰泰深夜移送台北地檢署複訊，全案朝違反證交法偵辦。

同案約談包括富育榮綱公司負責人陳銘寬（溫峰泰心腹）、時任寶島極光副總陳文棋、工程師張哲睿；檢調另以證人約談天逸台灣公司董姓主管、財會人員到案。相關人證稱，他們均反對該項採購案，但幕後藏鏡人溫峰泰堅持，以致寶島極光認列損失。

號稱國內最大貿易融資授信系統IT業者的天逸金融集團，在金融圈頗負盛名，過去國內有9成以上銀行，幾乎都是天逸的客戶。自稱經濟學博士的温峰泰，疫情前後曾以「基金隊長」名義設立網站，打著「選擇天逸，如虎添翼」口號，招攬客戶投資吸金10億元。

新北調查處2021年搜索約談溫峰泰到案，檢方當時依違反銀行法命溫峰泰200萬交保。不過，溫峰泰後來出境逃往東南亞，活躍於柬埔寨、泰國一帶，並高調在越南總理府會見越南副總理胡德福，他涉及的吸金案因此停擺4年。

檢調查出，指溫峰泰2020年還利用寶島極光名義，表面上採購「跨境貿易供應鏈金融系統」，實質上則是掏空寶島極光資產；負責驗收的張哲睿明知自己沒有專業背景，卻聽從陳文棋指示，出具不實證明放水護航。

另，溫峰泰取得寶島極光經營權後，還挪用資金購買大陸天逸科技的「收益型基金」，金額約200萬美金，儘管後來有贖回。但由於購買程序違反規定，涉違反證交法。檢察官李堯樺掌握溫峰泰近期入境台灣，指揮新北市處前往高雄帶回溫男訊問。

天逸集團負責人溫峰泰心腹、富育榮綱負責人陳銘寬被檢調約談到案。記者林伯東／攝影

時任寶島極光副總陳文棋涉違反證交法遭檢調約談。記者蕭雅娟／攝影