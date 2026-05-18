曾與越南副總理合照…天逸集團爆假採購真掏空 檢調逮幕後藏鏡人

知名供應鏈金融科技商天逸金融集團實質負責人溫峰泰，2018年取得寶島極光公司（現名為富育榮綱公司）經營權後，明知寶島極光無採購系統需求，卻掏空寶島極光1300萬元，向大陸天逸公司購買「跨境貿易供應鏈金融系統」，導致寶島極光認列損失，涉非常規交易；調查局今天搜索約談溫峰泰共4名被告到案，晚間陸續移送台北地檢署複訊。

同案約談包括時任寶島極光副總陳文棋、工程師張哲睿、富育榮綱公司負責人陳銘寬；檢調另以證人約談天逸台灣公司董姓主管、財會人員到案，相關人證稱，當初他們均反對該項採購案，但幕後藏鏡人溫峰泰堅持，以致寶島極光蒙受損失。

號稱國內最大貿易融資授信系統IT業者的天逸金融集團，在金融圈頗負盛名，過去國內有9成以上銀行，幾乎都是天逸集團客戶。自稱經濟學博士的温峰泰，疫情前後以「基金隊長」名義設立網站，打著「選擇天逸，如虎添翼」口號，招攬客戶投資吸金10億元。

新北調查處2021年搜索約談溫峰泰到案，檢方當時依違反銀行法命溫峰泰200萬交保。不過，溫峰泰後來出境逃往柬埔寨、泰國，還高調在越南總理府會見越南副總理胡德福，至於台灣的吸金案卻因此停擺4年。

新北市處近期接獲情資，指溫峰泰還利用寶島極光名義，表面上採購「跨境貿易供應鏈金融系統」，實質上則是掏空寶島極光資產，報請北檢檢察官李堯樺指揮偵辦。檢調掌握溫峰泰近期入境台灣，18日搜索約談他到案

天逸集團實質負責人溫峰泰。圖／報系資料照

時任寶島極光副總陳文棋涉非常規交易遭檢調約談。記者林伯東／攝影