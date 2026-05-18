比較漂亮？竊盜慣犯偷女高中生腳踏車 法官判拘役20日

彰化縣吳姓男子去年9月、10月分別偷竊愛心零錢箱、高中女生的腳踏車，被害人報案，警方過濾監視錄影器循線逮捕吳男。彰化地方法院審結，依竊盜罪累犯，判處吳男拘役10日，又犯成年人故意對少女犯竊盜罪，累犯，處拘役20日。

判決書表示，吳男去年9月在彰化市順手「牽車」，中間車架靠近龍頭處貼有某女中停車證等明顯字眼的閃光貼紙。吳男對犯行坦承不諱，供稱會挑上這輛腳踏車是因為車子比較矮、比較漂亮，10月到某牛肉麵店偷愛心零錢箱是因身上沒錢吃東西。

經查愛心零錢箱內現金20元，箱子價值100元，未扣案也未發還被害人，依法宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，向吳男追徵其價額；腳踏車已發還給被害少年。

彰化地院審結，吳男犯罪後坦承犯行，除有累犯前科，另有多次因竊盜案件經法院判處罪刑確定，素行非佳，吳男在警詢中表示偷竊原因，及自述教育程度、職業、家庭經濟狀況，現因另案入監判行等一切情狀，分別量處如主文所示文刑。可上訴。