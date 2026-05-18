偷拍案再添一樁 高雄君綺診所違法錄影 衛生局重罰50萬、停業半年

繼愛爾麗、光澤醫美診所接連爆出涉偷拍爭議，高雄市再有醫美診所遭重罰。衛生局今天公布，左營區「君綺美形診所」在手術室內違法裝設監視器，拍下病患身體隱私部位，卻未取得病患書面同意，認定侵害病患隱私，祭出最高50萬元罰鍰、勒令即日起停業半年，並移送地檢署偵辦。

衛生局指出，專案稽查人員5月11日前往君綺美形診所查察，現場共設置27支監視器，其中手術室內4支，診療室、治療室及雷射室設有監視器共8支，經調閱手術室監視器畫面，確認已拍攝到病患身體隱私部位，且院方無法提出病患事前同意的書面資料。

由於衛福部日前才明確定調，手術室屬高度隱私空間，原則上禁止錄影，如今卻又爆出醫美診所違規設監視器，引發外界譁然。

衛生局強調，醫療場所不是偷拍現場，病患更不該在麻醉、治療過程中暴露於鏡頭下，這種行為不只是違法，更嚴重踐踏病患對醫療的基本信任，已嚴重破壞醫病信任。

衛生局也撂重話，醫療隱私是不容跨越的底線，此案依違反醫療法第108條第6款，從重裁處最高額50萬元罰鍰及停業6個月，同步移送地檢署追究刑責，後續也將持續擴大專案稽查，嚴查醫療院所違法錄影行為。

君綺美形診所手術室內設置監視錄影器（紅框處）。圖／高雄市衛生局提供