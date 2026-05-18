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勾結私菸業者獲利！海巡署少校偵查員不明財產逾527萬 7罪最高判7年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

海巡署偵防分署台中查緝隊林姓少校偵查員，8次洩露查緝私菸時間保護黃男的私菸集團，又與黃男配合演出破獲4起私菸案；林姓少校被查出來源不明財產527萬多元。彰化地方法院審結，依公務員共同犯利用職務機會詐取財物等7罪，判處林男應執行有期徒刑7年2月、1年6月、8月。可上訴。

判決書表示，林姓少校偵查員查緝私菸時認識黃姓私菸集團業者，民國112年8月起至9月連續八次洩露台中、苗栗、彰化、雲林、高雄、嘉義等縣市查緝現場及船舶情資，保護黃姓業者及其私菸集團以規避檢查，又兩次幫黃姓業者代查可疑車輛不是查輯私菸公務車。洩露與代查的過程中找6名不知情警方人員協助查找資料，害7名員警及員官涉案。

林姓少校偵查員和黃姓業者知道檢舉私菸獎金的漏洞，民國108年1月到114年1月間，連續四次找遊民充當檢舉人（俗稱舉手戶），黃姓業者兩次充當匿名證人「A1」，另兩次朋友充當「A1」，其中1名唐姓遊民是專業舉手戶，累計積欠罰款當時高達4億2975萬多元，為賺取檢舉私菸獎金，配合林姓少校偵查員、黃姓業者及其友人下演檢舉，所用的都是劣質菸私、菸絲，賺得檢舉獎金至少1983萬多元。

帳面上林姓少校偵查員分得87萬多元，檢察官查出他的妻子購買愛馬仕、香奈兒名牌包45萬元，及夫妻帳戶573萬多元，林姓少校偵查員在偵查中均未完整、充分、詳實的交代，無法提出合理說明及不實說明。

彰化地院酌結，林姓少校偵查員在案發時為軍人，擔任少校偵查員，查輯私菸具有司法警察身分，卻與黃姓私菸業者私下往來密切，並與舉手戶等人互相勾結，向國家詐領不法財物既遂或未遂，依犯非務機關非法利用個人資料罪、洩露國防以外秘書罪、非公務機關非法蒐集個人資料罪、公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪3罪，分判應執行有期徒刑7年2月、褫奪公權4年，應執行有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑8年。

黃姓私菸業者逃亡國外（通緝中），依犯非公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，共同犯利用職務機會詐取財物罪，判處應執行有期徒刑4年8月，褫奪公權3年、共同犯利用職務機會詐取財物未遂罪，處有期徒刑1年11月，褫奪公權1年。

協助假查獲私菸的共犯徐昇輝、徐秉毅、張躍藏、陳祿文；陳祿文依犯非公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪被，處有期徒刑1年10月，褫奪公權1年，緩刑5年，罰金6萬元；徐昇輝共同犯行使公務員登載不實公文書罪，處有期徒刑1年2月；徐秉毅共同犯行使公務員登載不實公文書罪，處有期徒刑6月；張躍藏共同犯行使公務員登載不實公文書罪，處有期徒刑1年2月。

海巡署偵防分署台中查緝隊林姓少校偵查員，私結黃姓私菸業者，彰化地方法院審結，依公務員共同犯利用職務機會詐取財物等7罪，判處林男應執行有期徒刑7年2月、1年6月、8月。記者簡慧珍／攝影
海巡署偵防分署台中查緝隊林姓少校偵查員，私結黃姓私菸業者，彰化地方法院審結，依公務員共同犯利用職務機會詐取財物等7罪，判處林男應執行有期徒刑7年2月、1年6月、8月。記者簡慧珍／攝影

台中 海巡署 私菸

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