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嘉義男電鍋熬湯不滿遭叨念…涉罵三字經、持菜刀砍傷母 法院裁押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣48歲林姓男子15日中午因煮海鮮湯方式與母親發生爭執，遭母親指責未工作賺錢且不知節電，林男當場咆哮大罵三字經，涉嫌持菜刀砍傷母親左頸部與手臂。警方依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌移送，嘉檢向嘉院聲押獲准。

檢警調查，本月15日林男想以電鍋熬煮海鮮湯，林母當面告知現在電費很貴，又指責兒子沒有工作。林男遭激怒後大罵三字經，隨後涉嫌持菜刀向母親揮砍，造成林母左頸部受傷，所幸並未致命。

林男供稱，爭執時是母親先持菜刀作勢教訓，他才奪刀揮向母親，並否認蓄意砍傷母親手臂，辯稱是拉扯時造成。

嘉義地院表示，林男雖否認有殺人故意，但依現存事證，其涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大。林男雖坦承攻擊母親，但對於取得菜刀的過程，說法與母親有明顯出入。考量林男過去已有多次對母親實施家庭暴力的紀錄，有事實足認有反覆實施家暴犯罪之虞。林男酒後持菜刀攻擊母親，嚴重危害社會秩序與被害人生命身體安全，因此裁定羈押。

嫌電費貴碎念沒工作引爆逆子殺機，嘉義男酒後持刀砍母左頸遭法院羈押。圖／本報資料照片
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嘉義 母親 殺人未遂

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