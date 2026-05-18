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移民署廉政座談籲停看聽 提升廉潔意識

中央社／ 台北18日電

為建立公務員正確的法治觀念及廉潔意識，移民署今天南下高雄舉辦廉政法紀宣導座談，並邀實務經驗豐富的律師范家振開講，提醒運用「停、看、聽」作為判斷原則，避開廉政風險。

內政部移民署今天在高雄辦理廉政法紀宣導座談，以「廉能公務停看聽，經典案例大解析」為主題，透過真實案例分享與情境討論，提醒大家執行公務時應保持警覺，秉公處理、廉潔自持、勇於任事。

活動特別邀請范家振擔任主講人，他曾任屏東、高雄地檢署檢察官，也曾擔任法務部廉政署駐署檢察官，對肅貪案件及刑事案件具有豐富偵查經驗。

移民署表示，范家振在座談中以實際案例，帶領大家了解公務員在執行職務時可能遇到的法律風險，並透過模擬第一線工作情境，與現場人員討論「遇到請託關說該怎麼辦」、「哪些行為可能被認定為圖利」、「便民服務與違法圖利之間的界線在哪裡」等問題。

藉由貼近日常業務的討論，范家振提醒，面對可能引發疑慮的情況時，可運用「停、看、聽」作為判斷原則，先停一下想一想，釐清疑慮；看一下規定，確認處理方式是否符合法令規定；聽一下專業意見，諮詢專家建議，避免因好意便民或一時疏忽而誤觸法令。

移民署表示，第一線人員每天面對民眾，除了提供服務，也負責執行公權力，因此更需要具備正確的法治觀念及廉潔意識。透過這次座談，讓大家更清楚工作中可能遇到的廉政風險，也能在面對請託關說、利益衝突或圖利疑慮時，快速判斷與正確處理。

移民署 公務員

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