天逸財金科技前董座被控非常規交易 檢調搜索、約談4人

知名供應鏈金融科技商天逸財金科技服務公司時任温姓董座，被控2018年取得上櫃公司寶島極光公司（更名為富育榮綱公司）經營權，涉嫌花1300萬餘元向大陸天逸集團購買「跨境貿易供應鏈金融系統」及旗下發行的基金200萬美元，又涉讓寶島極光公司支付天逸財金員工的薪資、勞健保1700萬餘元。檢調今依非常規交易等罪嫌約談温姓等罪等4人，將陸續移送檢方複訊。

天逸財金科技服務公司則是提供供應鏈金融、應收帳款承購、應收帳款融資等業務功能平台，近年來也有AI顧問式服務，提供給中小型企業數位轉型服務。上櫃公司寶島極光2022年間改名富育榮綱公司，上櫃電子零組件公司，除了磷銅球業務，還有電子零組件貿易及代理業務。

檢調追查，温姓董座2018年取得取得寶島極光公司經營權，2020年間涉嫌非常規交易違反公司 「取得或處分資產處理程序」，花費約新台幣1300餘萬元向大陸天逸武漢公司購買「跨境貿易供應鏈金融系統」，但對寶島極光無實際效益；又被控違反公司取處程序，購買大陸天逸集團旗下發行的基金約200萬美金，涉非常規交易2罪。

檢方又查出，温姓董座涉嫌將天逸財金科技服務20多名員工掛在寶島極光名下，由寶島極光支付薪水、勞健保，從2018至2022年間支付薪資、勞健保約約1700餘萬元，涉嫌特別背信罪嫌。

台北地檢署偵辦時任寶島極光温姓董座被控違反證券交易法非常規交易、特別背信等案件，指揮調查局新北市調查處兵分6路搜索時任温姓董座、陳姓副總、張工程師等3人住居所，及富育榮綱公司、天逸財金科技服務公司，約談温姓等3人及富育榮綱負責人共4名被告到案說明，檢調將持續釐清案情。