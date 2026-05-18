爆料公股銀行幫林飛帆「喬」貸款被訴 王鴻薇：吹哨者檢舉的

立委王鴻薇2年多前爆料行政院長卓榮泰曾幫要參選立委的國安會副秘書長林飛帆向公股銀行「喬」貸款，林自訴王誹謗；台北地院今開庭，王指接獲「吹哨者」檢舉，否認犯罪，林的律師羅國豪聲請傳喚合庫投信前董事長林伯裕作證，法官裁准，本件候核辦。

2023年12月28日，王鴻薇、新北市議員林國春召開記者會，指控當時的民進黨總統候選人賴清德競選總部督導卓榮泰曾幫林飛帆「喬」過貸款，林認王說法不實，遞狀自訴王鴻薇誹謗，法院今天開庭審理。

王鴻薇說，她爆料資料來自「吹哨者」提供的錄音檔，並請助理和對方聯絡，「吹哨者」是林伯裕的司機，錄音檔有向警察出身有鑑識經驗的林國春查證，林回覆錄音檔是連續不間斷沒有辦法偽、變造，才開記者會爆料。

王鴻薇說，記者會前已善盡查證責任，當時林伯裕是合庫投信董事長，合庫投信是合庫金控子公司、是不折不扣的公營機構，錄音檔內林伯裕稱選舉錢最重要、要幫候選人貸款，事情不是她杜撰、拼湊出來的，「這種事本來就應受監督」，否認犯罪。

王鴻薇的律師陳佳瑤表示，王取得的是原始錄音檔案，是「吹哨者」直接錄在手機內，具證據能力，王有交由林國春鑑定，主客觀上都無犯罪故意與行為；王另一名律師葉昱廷說，王在記者會上引用錄音檔發表言論並提出質疑，沒有損及林飛帆的名譽。

羅國豪則表示，王鴻薇提供的錄音檔案「我們爭執證據能力」，聲請調閱8家公股銀行相關貸款紀錄，以證明林飛帆沒有向公股銀行借貸，希望法官傳喚林伯裕出庭作證。

王鴻薇表示，向公股銀行調閱有無林飛帆的貸款紀錄無意義，林也有可能由親友、人頭出面辦貸款，至於傳喚林伯裕作證則無意見。

林飛帆2023年12月提自訴表示，看到王鴻薇等人的說法，他與卓榮泰都非常詫異，王的指控毫無實據；林說，沒有看到王鴻薇拿出任何證據，他從來沒有貸款過，名下也無房產，更不用說有能力貸款。

國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片