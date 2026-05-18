醫美偷拍頻傳議員轟自治條例一年半無下文？ 盧秀燕說話了

台中市政府5月15日公布初步稽查結果，針對四十餘間醫療機構進行清查，發現三家涉違法偷拍或違規拍攝，引發關注。民進黨市議員指出，全市約有三百多間醫美機構，僅初步抽查即出現三起疑似違規案例，顯示問題相當嚴重，要求市府盡速訂定針孔防治法規或條例。

台中市長盧秀燕回應，自治條例涉及罰則設計，目前中央仍在研議相關規範，地方若自行訂定恐與中央法規不一致，因此罰則部分將待中央方向明確後再行處理。不過她也強調，現行已有一般法律可供規範與處分，各業管單位也持續進行聯合稽查。

黃守達表示，早在一年半前即要求市府參考台北市經驗，制定防治針孔偷拍的自治法規，但至今仍未見具體進展。他質疑，若相關法規能及早上路，或許能有效嚇阻甚至避免類似事件發生，批評市府長期拖延，並將責任推給中央，態度消極。

法制局長李善植則表示，預計6月26日將在消費者保護委員會提出建議，要求各局處立即執行相關措施，並加速推動法規與自治條例的制定。

黃守達進一步點名衛生局、經發局、運動局、新聞局、民政局與教育局等單位，質詢是否已建立常態化管理機制。各單位回應顯示，有的固定稽查，但尚未形成一套完整的防治針孔偷拍規範。

黃守達強調，針孔偷拍防治不應淪為「事件發生才處理」，應透過自治條例建立統一框架，包括強化稽查頻率、訂定管理權人責任與罰則、推動分級管理制度及安心認證機制，並鼓勵公私協力，共同維護公共空間安全。

他也指出，近期「愛爾麗事件」的特殊性在於管理權人本身即涉入偷拍行為，更凸顯制度漏洞，未來法制設計必須納入此類情境。

同黨議員謝志忠、張玉嬿表示，偷拍事件已造成民眾高度不安，進出公共場所時常「左顧右盼」，深怕成為下一個受害者。他回顧自2020年至2024年間多次質詢，要求市府強化公園、公廁等公共場域的防偷拍措施，市府亦曾承諾研擬全市通用規範，但至今仍未見具體成果。

謝志忠批評，市府面對市民對隱私安全的焦慮，仍以中央尚未立法為由消極因應，缺乏積極作為。他呼籲市府儘速提出明確制度與配套，建立安全、安心的公共環境，回應市民基本的隱私保障需求。