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不滿補習班上課聲 他大聲公播放「小朋友沒規矩」長達4年半遭罰3千元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市永康區李姓男子每當住家旁英語補習班傳出噪音、聲響時，就以打擾到他，每星期有4至5天在中午時段以大聲公等擴音設備播放「小朋友沒有規矩、沒公德心」，期間長達4年6個月；學生午休及教學品質深受其擾，法院依違反社會秩序維護法裁罰李3千元。可抗告。

裁定書指出，李姓男子今年3月11日在台南市永康區復華八街住處，以大聲公播放「○○英語補習班小朋友沒有規矩、教育不是你們賺錢的工具、跟著負責人回去拉保險、沒公德心、除了在這裡糟蹋別人，你們的人生就沒有其他事可以做了嗎」等錄音，讓補習班十分困擾。

補習班負責人巫姓女負責人報警處理，指出李自2022年8月開始便有用大聲公播放錄音行為，持續至今，頻率約每星期4至5天，約在中午時段撥放，教室內小朋友及老師都聽得到；有些小朋友中午不敢睡覺，李的行為已造成補習班老師、學生及她都感到焦慮，這些年來嚴重影響教學品質。

警方調查時，李姓男子辯稱是補習班發出噪音及聲響打擾到他，吵得他心神不寧；並承認他從2021年就開始用大聲公播放，後來改用藍芽小喇叭以GOOGLE翻譯語音，在住家裡面播放他的訴求與楞嚴經勸導。

播放訴求內容為「拜託夏恩英語教導小朋友還有打掃阿婆請他們輕聲細語，在屋子裡不要追趕跑跳蹦，不要砸東西，不要摔門摔窗戶，家長車輛不要擋住住戶出入口，再簡單不過的公德心，很遺憾這4年6個月以來必須一而再再而三不斷反覆提醒，宣稱專業收費昂貴的○○英語」。

轄區永康警分局將李依違反社維法第68條第2款，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所，移送台南地院新市簡易庭；法院指出，李的行為已影響補習班學員午休及教學品質，補習班作息及營運秩序已遭破壞，顯已逾一般社會大眾所得容許合理範圍。

法院審酌，李確實有藉端滋擾該場所之意，並以言語、行動等方式干擾補習班安寧秩序；考量其行為手段、行為後態度、對場所秩序安寧所造成危害等，裁處罰鍰3千元。

台南市永康區李姓男子每星期有4至5天在中午時段以大聲公等擴音設備播放「小朋友沒有規矩、沒公德心」，期間長達4年6個月。示意圖／記者袁志豪翻攝
台南市永康區李姓男子每星期有4至5天在中午時段以大聲公等擴音設備播放「小朋友沒有規矩、沒公德心」，期間長達4年6個月。示意圖／記者袁志豪翻攝

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