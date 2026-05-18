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小六學生玩躲避球重摔同學致骨折 家長要賠61萬餘元定讞

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南一所國小六年級男童上體育課打躲避球，1名學生兩度遭球丟中拒絕出場，還毆打提醒他的同學，鄭姓學生出面制止也遭波及，被由後抱起重摔在地而骨折，台南地院一審判決動手學生及家長應賠償83萬餘元；案經上訴，台南高分院二審認定兩學生原本就容易發生摩擦，改判61萬餘元確定。

鄭姓男童及其家長主張，鄭2024年12月12日與班上同學上體育課打躲避球時，1名男同學因在場內綁鞋帶而遭同學丟中，依規則應出場卻拒絕出場；同學們繼續打球，他第二次被球丟中仍拒絕出場，還將上前提醒的同學抱起摔在地上且毆打頭部，鄭姓男童見狀仗義直言，被毆打背部。

下課後，學生在球場旁休息時，鄭向另一名被打學生說起此事，動手學生恰巧經過聽到，衝過去將鄭自背後抱起重摔在地，還坐在鄭腳上槌打其背部，至鄭左側脛骨內踝移位閉鎖性骨折、左側踝部挫傷、背部挫傷，經醫師診斷罹長期性創傷後壓力心理傷害，需持續門診、心理諮商約1年，鄭及父母因此向曹的父母提出連帶賠償訴訟。

曹及家長抗辯，曹患有高功能自閉症，已積極求助醫療院所，也有遵照醫囑按時服藥，平日在校大部分時間均控制病情得宜，與同學相處並無異常；然而，鄭多次挑釁，曾以「神經病」一詞辱罵外，衝突發生當日又再次挑釁在先，曹才會一時情緒失控而為傷害行為。

台南地院一審依據校方提供資料，認定鄭姓男童是因曹玩躲避球時被打中又不願出場，才向其他同學稱下次不要讓曹玩或曹是神經病，但鄭當時並非與曹對話，只是剛好被曹聽到，難認鄭有激怒、挑釁曹之意；曹抗辯鄭也有過失並不可採，認定曹及父母應賠償83萬1510元。

案經曹及父母提出上訴，堅持一審主張並認為原審判賠的醫療費用、交通費用、醫療用品均有不合理處；術後未來回診所生費用、未來身心科就診及心理諮商所生費用，因鄭尚未實際前往回診，賠償未來所生費用均無理由。

另外，鄭的父母並未聘雇專業護理人員照顧而是由親屬照顧，看護費計算也不合理；鄭後來到學校仍會挑釁曹、故意接近曹，反而是曹為避免發生衝突而選擇離開，可見鄭並無因害怕曹而不願到校，精神慰撫金35萬元亦不合理，原審賠償金額應依過失責任比例減輕或免除。

合議庭指出，曹姓少年的傷害行為，少年法庭認定觸犯刑法傷害罪，裁定不付審理，應予告誡；曹故意不法侵害鄭姓同學的身體及健康，鄭及父母求償自屬有據。另，鄭當時並不是對著曹罵神經病，其對話縱有言詞不當，亦與曹的行為沒有直接關聯性，難認有過失。

合議庭表示，鄭及父母求償相關費用，均屬有據；僅有未來身心科就診及心理諮商所生費用，若鄭在案發後有持續療程，至高分院開庭期間，應已經能提出相關收據證明所支出費用，但此部分並未有就診資料。因此，此部分預為請求所生費用91360元，為無理由。

合議庭審酌，精神慰撫金部分，考量鄭過去在下課遊戲過程中會對曹講髒話或挑釁，曹就會打鄭，當天事發也是鄭對其他同學罵曹神經病、不要讓曹玩等，2人互動原本就容易產生摩擦，以賠償20萬元為適當；鄭及父母總計可求償61萬670元，原審判賠83萬餘元，由高分院廢棄改判。

鄭姓國小男童上體育課打躲避球，曹姓同學兩度遭球丟中拒絕出場，鄭出面制止，曹從背後將鄭抱起重摔在地而骨折，台南高分院二審改判61萬餘元確定。本報資料照片
鄭姓國小男童上體育課打躲避球，曹姓同學兩度遭球丟中拒絕出場，鄭出面制止，曹從背後將鄭抱起重摔在地而骨折，台南高分院二審改判61萬餘元確定。本報資料照片

台南 骨折

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