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土城台北看守所收容人突襲管理員成傷 妨害公務起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

矯正署台北看守所一名林姓收容人今年1月8日因涉案遭法院裁定羈押而入所，竟趁辦理入所程序時，突然攻擊正在值勤的胡姓、蔡姓管理員，造成2人臉部、耳朵、眼眶多處受傷，新北地檢署依刑法公務員執行職務時施以強暴罪嫌起訴他。

起訴指出，林男案發當天是在傍晚5時10分許準備入所，由於新進收容人進入看守所，所方會施以嚴格的安全檢查，以確保沒有任何危險或違禁品挾帶在收容人身上，因此負責檢查的胡、蔡2人，便指示林男蹲下。

不料此時，林男突然起身攻擊2名管理員，胡、蔡2人試圖反制及壓制其動作，卻遭林男不斷朝2人頭部攻擊，造成胡員左臉、左耳挫傷，蔡員左眼眶外側瘀傷等。事後胡、蔡2人雖未就傷害部分提出告訴，北所仍就林男暴力襲擊管理員的妨害公務部分，函送新北地檢署偵辦，

台北看守所一名林姓收容人今年1月8日因案遭羈押入所時，竟突襲胡姓、蔡姓２管理員成傷，新北檢署依刑法於公務員執行職務時施以強暴罪獎將他起訴。圖／聯合報系資料照片
台北看守所一名林姓收容人今年1月8日因案遭羈押入所時，竟突襲胡姓、蔡姓２管理員成傷，新北檢署依刑法於公務員執行職務時施以強暴罪獎將他起訴。圖／聯合報系資料照片

公務員 土城 刑法

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