機場黃牛253筆交違欠71萬多不怕？桃園分署替他解約保險全追回

68歲鄭男2024年1月至12月，在桃園國際機場事非法攬客、載客（俗稱「機場黃牛」），遭裁罰達227次，連同違規停車、闖紅燈等案件，累積交通罰鍰253筆，欠繳金額71萬6600元，一直未繳清。法務部行政執行署桃園分署使出殺手鏾，按保險法申請鄭男名下多筆保險解約，合計有上百萬元解約金，從中取回他積欠的所有罰金。

桃園分署表示，鄭男對罰款一直置之不理，桃園市大園警分局、交通事件裁決處把全案函送分署。分署去年（2025）7月發現他還繼續在機場非法載客，同月23日前往機場當場查到他在攬客，於是攔人並查封車輛，同時查扣他身上現金1萬9700元。鄭被帶回桃園分署時表示願意分期繳納欠款，但是繳至同年10月後未再繳。

桃園分署調查時，鄭名下除1輛車齡26年的老舊車輛，已無其他可供執行財產。但是進一步調查發現，他名下有多筆保險契約，預估解約金高達百萬多元。桃園分署於是多次通知鄭男提出具體清償計畫，並告知如仍拒不履行，將依法終止其保險契約，鄭男仍置之不理。分署於是引用保險法，向鄭男投保的保險公司說明原由，要求依法終止鄭男的保險契約，並取得保險解約金後，抵繳他所積欠之交通罰鍰，71萬餘元欠款最終全數清償。

保險業者指出，具有金錢價值的商業保險如壽險、投資型保單等，解約金是要保人的潛在資產，行政執行署可以依法發出扣押命令，凍結該保單的解約與變更權限強制終止契約：執行署甚至可以用代位權，代替要保人向保險公司申請終止保險契約，用解約金抵償欠款；不過有的保險金例如健康保險不能強制介入。

202年7月桃園分署人員攔下鄭男，他雖然承諾分期繳罰款，但是兩個月過後又一毛未繳。記者鄭國樑／翻攝