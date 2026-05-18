快訊

會考答案紙遭疑寫不上去、黑筆需一支支測試 教育部說話了

低價策略非王道？宜得利陷撤店苦戰 日網曝狠輸無印良品關鍵

0518-0524「血型+生肖」財運TOP5！第一名「整體運明朗」：保持這點能看見回報

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義北門驛老木屋深夜大火 柑仔店店主民事判賠鄰損335萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市定古蹟北門驛旁屋齡73年的老木屋「玉山旅社」，2022年3月間遭暗夜大火焚毀。嘉義地方法院日前民事損害賠償案件做出判決，高姓被告應賠償黃姓、彭姓等3名受災鄰居總計335萬9716元，全案仍可上訴。

據判決書表示，火災發生於2022年3月12日晚間11時40分許。高男自2014年起承租嘉義市共和路408號木造房屋經營「柑仔店」，明知該處與周邊建築皆為連棟易燃的木造老屋，卻未善盡維護設備安全之義務。火災當晚，店內一樓置物間天花板的電源線路因電氣因素起燃，火勢迅速蔓延，導致黃姓原告所有的房屋受損、彭姓原告所有的屋內物品燒毀。此外，大火也直接波及隔壁原作為平價背包客旅宿的玉山旅社毀損。

在刑事責任部分，高男已被依失火燒毀現供人使用之住宅罪，判處有期徒刑3個月確定。民事審理期間，高男辯稱已將柑仔店經營權無償轉讓給胞姐高女，但法官調閱刑事審理紀錄，發現高女在警詢與偵訊時均自稱是打零工、幫忙顧店，直到後期才改口。認定高男仍為該處之實際管領使用人，具有過失責任。

經法官逐一核算各項損失，判准高男應給付黃姓原告93萬6182元。彭姓原告因非房屋所有權人，無法請求租金補償，但獲准動產損失29萬3215元。另戶黃姓原告判准房屋受損賠償金213萬319元。

玉山旅社2009年由文史工作者余國信承租營運活化，轉型為平價背包客旅宿，讓老屋重現生機。余國信表示，這場火災共造成7戶、10間木造房屋受損，涉及的成租戶與屋主多達16人。部分成租戶與受災情節較輕微的鄰居，已在刑事庭階段達成幾萬元的小額和解並撤回訴訟，而本次民事判決主要是針對損失最嚴重、要求賠償金額較高的3名房屋所有權人與動產所有人。

他語帶無奈地透露，火災初期火調報告尚未釐清時，自己曾一度被外界誤指為起火點，承受長達4個月被誤解的艱辛煎熬，幸好最後透過科學鑑定還其清白。他坦言，玉山旅社歷經此難，要在原址重建恢復旅社經營已幾乎不可能，老屋主最終將房地轉售給建商，隨後再轉手給嘉義當地知名的火雞肉飯業者。隨著舊址未來將拆除重建，老旅宿的故事也正式宣告畫下句點。

嘉義北門驛老木屋深夜大火，柑仔店店主民事判賠鄰損335萬。圖／本報資料照片
嘉義北門驛老木屋深夜大火，柑仔店店主民事判賠鄰損335萬。圖／本報資料照片

火災 玉山旅社 嘉義

延伸閱讀

修車修到快報廢！BMW卡保養廠3年 業者判賠121萬

車位糾紛 香港觀塘的士司機怒燒31電單車判囚40月

護理之家失智婦墜樓亡...一審無罪、二審有罪 法界：實務常見

大阪最繁華商圈今晨火警延燒4棟樓 目擊者聽見「砰」一聲巨響

相關新聞

網紅「晚安小雞」闖民宅探險直播 無故侵入住宅簡易判決處刑

網紅「晚安小雞」陳能釧涉嫌2023年闖民宅探險直播，今年3月間從柬埔寨服刑2年後回台，因此案通緝身分解送歸案。陳坦承犯行，但沒有破換門鎖。士林地檢署偵結，認定陳涉犯無故侵入住宅罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

機場黃牛253筆交違欠71萬多不怕？桃園分署替他解約保險全追回

68歲鄭男2024年1月至12月，在桃園國際機場事非法攬客、載客（俗稱「機場黃牛」），遭裁罰達227次，連同違規停車、闖紅燈等案件，累積交通罰鍰253筆，欠繳金額71萬6600元，一直未繳清。法務部行政執行署桃園分署使出殺手鏾，按保險法申請鄭男名下多筆保險解約，合計有上百萬元解約金，從中取回他積欠的所有罰金。

嘉義北門驛老木屋深夜大火 柑仔店店主民事判賠鄰損335萬

嘉義市定古蹟北門驛旁屋齡73年的老木屋「玉山旅社」，2022年3月間遭暗夜大火焚毀。嘉義地方法院日前民事損害賠償案件做出判決，高姓被告應賠償黃姓、彭姓等3名受災鄰居總計335萬9716元，全案仍可上訴。

他持玩具槍台南烏山射傷獼猴眼辯驅趕 法院罰3千元

29歲林姓男子在228和平紀念日開車到台南市南化區龍湖寺停車場，持BB彈玩具槍對著獼猴群連續射擊，有獼猴右眼被他射傷，警方依違反社會秩序維護法移送；林辯稱是因獼猴侵入老家土地、建物，他為驅離才射擊，法院認定現場根本不是林家土地，裁罰3千元。可抗告。

民眾黨凱道遊行小草發文「殺光賴清德們」 涉恐嚇公眾罪起訴

民眾黨今年3月針對京華城等案舉行「上凱道討公道」遊行，劉姓男子參加遊行涉嫌在X社群平台發文，「柯文哲光是出張嘴只是會被賴清德弄到死而已」、「拿起自衛武器，殺光那些想要殺你及你家人的頼清德們⋯」，全案經調查局資安工作站移送偵辦，台北地檢署今偵結依恐嚇公眾罪嫌起訴。

陸軍前上尉工程官出租眷地詐1003萬 判刑15年確定

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育被控私刻官印偽造文件出租眷地，並佯稱小額工程需繳納保證金共詐得1003萬元；最高法院審理，駁回李上訴案，依14個貪汙罪判李有期徒刑15年，褫奪公權3年確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。