嘉義北門驛老木屋深夜大火 柑仔店店主民事判賠鄰損335萬

嘉義市定古蹟北門驛旁屋齡73年的老木屋「玉山旅社」，2022年3月間遭暗夜大火焚毀。嘉義地方法院日前民事損害賠償案件做出判決，高姓被告應賠償黃姓、彭姓等3名受災鄰居總計335萬9716元，全案仍可上訴。

據判決書表示，火災發生於2022年3月12日晚間11時40分許。高男自2014年起承租嘉義市共和路408號木造房屋經營「柑仔店」，明知該處與周邊建築皆為連棟易燃的木造老屋，卻未善盡維護設備安全之義務。火災當晚，店內一樓置物間天花板的電源線路因電氣因素起燃，火勢迅速蔓延，導致黃姓原告所有的房屋受損、彭姓原告所有的屋內物品燒毀。此外，大火也直接波及隔壁原作為平價背包客旅宿的玉山旅社毀損。

在刑事責任部分，高男已被依失火燒毀現供人使用之住宅罪，判處有期徒刑3個月確定。民事審理期間，高男辯稱已將柑仔店經營權無償轉讓給胞姐高女，但法官調閱刑事審理紀錄，發現高女在警詢與偵訊時均自稱是打零工、幫忙顧店，直到後期才改口。認定高男仍為該處之實際管領使用人，具有過失責任。

經法官逐一核算各項損失，判准高男應給付黃姓原告93萬6182元。彭姓原告因非房屋所有權人，無法請求租金補償，但獲准動產損失29萬3215元。另戶黃姓原告判准房屋受損賠償金213萬319元。

玉山旅社2009年由文史工作者余國信承租營運活化，轉型為平價背包客旅宿，讓老屋重現生機。余國信表示，這場火災共造成7戶、10間木造房屋受損，涉及的成租戶與屋主多達16人。部分成租戶與受災情節較輕微的鄰居，已在刑事庭階段達成幾萬元的小額和解並撤回訴訟，而本次民事判決主要是針對損失最嚴重、要求賠償金額較高的3名房屋所有權人與動產所有人。

他語帶無奈地透露，火災初期火調報告尚未釐清時，自己曾一度被外界誤指為起火點，承受長達4個月被誤解的艱辛煎熬，幸好最後透過科學鑑定還其清白。他坦言，玉山旅社歷經此難，要在原址重建恢復旅社經營已幾乎不可能，老屋主最終將房地轉售給建商，隨後再轉手給嘉義當地知名的火雞肉飯業者。隨著舊址未來將拆除重建，老旅宿的故事也正式宣告畫下句點。