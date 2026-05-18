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網紅「晚安小雞」闖民宅探險直播 無故侵入住宅簡易判決處刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅晚安小雞」陳能釧涉嫌2023年闖民宅探險直播，今年3月間從柬埔寨服刑2年後回台，因此案通緝身分解送歸案。陳坦承犯行，但沒有破換門鎖。士林地檢署偵結，認定陳涉犯無故侵入住宅罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

陳能釧因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團園區綁架，被當地法院判2年徒刑，今年3月間服刑期滿、搭機返台，但他被控私闖民宅直播拍片，涉侵入住宅、毀損罪未到案遭通緝，因而解送歸案。

檢警調查，陳能釧2023年10月30日凌晨，涉嫌無故闖進新北市三芝區土地公坑一處廢棄民宅，走樓梯抵達堆放物品、沒人在場的5樓，開直播拍影片。

陳警詢後表示，他自知是因2年前的毀損案被通緝，他有點忘記內容，這是以前探險時拍的，但不是破壞門鎖。陳能釧到案向檢方坦承犯行，他供稱，大門已被破壞所以直接開門進屋。陳與告訴人談和解但因賠償金過高，未達成和解。

檢方認為，沒有證據證實指向陳能釧破壞門鎖，但有直播節目影像、現場照片佐證，陳涉犯無故侵入住宅罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

台灣爭議網紅「晚安小雞」陳能釧從柬埔寨服刑返台後因通緝身分被逮，被控闖民宅探險直播，檢方依無故侵入住宅罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。圖／本報資料照片
台灣爭議網紅「晚安小雞」陳能釧從柬埔寨服刑返台後因通緝身分被逮，被控闖民宅探險直播，檢方依無故侵入住宅罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。圖／本報資料照片

柬埔寨 網紅 晚安小雞

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