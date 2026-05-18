他持玩具槍台南烏山射傷獼猴眼辯驅趕 法院罰3千元

29歲林姓男子在228和平紀念日開車到台南市南化區龍湖寺停車場，持BB彈玩具槍對著獼猴群連續射擊，有獼猴右眼被他射傷，警方依違反社會秩序維護法移送；林辯稱是因獼猴侵入老家土地、建物，他為驅離才射擊，法院認定現場根本不是林家土地，裁罰3千元。可抗告。

據了解，龍湖寺停車場位於南化區的烏山生態區，不少民眾假日會前往烏山踏青、健行、參拜廟宇，當地也以獼猴生態著稱；台南市觀旅局網站介紹，獼猴區是到南化烏山喝咖啡散步踏青時一定要造訪的地方，區域內有上百隻台灣獼猴，當地還有白鼻心、松鼠、野兔等小動物。

裁定書指出，林姓男子今年2月28日上午11時許，開車前往台南市南化區南176-1線5.5公里處的龍湖寺停車場，手持玩具槍朝車窗外獼猴群射擊，路人目擊拍照上傳在臉書社團「玉井大小事」；轄區玉井警分局獲報，主動偵辦，將林傳喚到案，依違反社維法移送。

台南地院新市簡易庭指出，林姓男子辯稱，是因獼猴群侵入老家土地、建物，他為驅離才持玩具槍射擊獼猴，射擊前有先查看附近有人；法院認為，龍湖寺停車場並非林家土地，即使是林的土地，亦非林攜帶玩具槍的正當理由，所辯不足採信。

法院表示，無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，社會秩序維護法第65條第3款定有明文；林於228和平紀念日在寺廟停車場可能較平常有更多人、車行經之際，持玩具槍朝獼猴射擊，恐有因濫用或誤用對其所處時空產生安全上危害之虞。

法院審酌，林的射擊行為已使看見的路人感到不安，進而拍照投稿於臉書社團示警，足認行為已足影響社會安寧而危害安全；其造成對社會潛在危害，及行為手段、行為後態度等，裁罰3千元，扣案玩具槍1把、彈匣1個、入彈器1個、BB彈1包，均沒入。

據指出，林當天持BB彈玩具槍連續開槍的行徑引起猴群躁動，獼猴四散奔逃時，險些波及前往宮廟參拜的信眾；烏山獼猴保育區臉書粉絲專頁則拍下影片指出，有獼猴右眼被擊中受傷。

台南市觀旅局網站介紹，獼猴區是到南化烏山喝咖啡散步踏青時一定要造訪的地方，區域內有上百隻台灣獼猴。記者袁志豪／攝影