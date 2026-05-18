民眾黨凱道遊行小草發文「殺光賴清德們」 涉恐嚇公眾罪起訴

民眾黨今年3月針對京華城等案舉行「上凱道討公道」遊行，劉姓男子參加遊行涉嫌在X社群平台發文，「柯文哲光是出張嘴只是會被賴清德弄到死而已」、「拿起自衛武器，殺光那些想要殺你及你家人的頼清德們⋯」，全案經調查局資安工作站移送偵辦，台北地檢署今偵結依恐嚇公眾罪嫌起訴。

起訴指出，劉男3月29日下午3時許參加凱達格蘭大道上的遊行活動，涉嫌在現場拍下影片稱「就定位了喔～三十萬發步槍子彈，五百把步槍，堆在我住的地方，這樣了解了喔，報告完畢」，影片上傳Instagram後，他又留言補充，「請問現場有人要捐五百條命嗎？」等語。

檢方查出，劉姓男子當日涉嫌在X社群帳號發布，「柯文哲光是出張嘴只是會被『賴清德』弄到死而已，跟我學，跟我一樣當個頂天立地的男子漢，拿起自衛武器，殺光那些想要殺你及你家人的『頼清德』們⋯」等語。

檢方認定，劉男以極具威脅性的言論公然鼓吹、建議他人施以犯罪行為，並唆使不特定人針對賴清德及其支持者或相關人員行使暴力及殺人行為，涉犯恐嚇危安、恐嚇公眾及以文字煽惑他人犯罪等罪嫌，從重依恐嚇公眾罪起訴。