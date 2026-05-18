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機場黃牛欠繳逾71萬罰鍰 桃園分署終止保單追回

中央社／ 桃園18日電

行政執行署桃園分署今天表示，長期於桃機非法攬載客的鄭男累積罰單達253筆，欠繳金額逾新台幣71萬元，鄭男分期繳納後又置之不理，桃園分署近日依法終止其保險契約以解約金抵繳。

法務部行政執行署桃園分署上午表示，鄭姓男子（68歲）於113年1月至12月間，長期在桃園國際機場從事非法攬客、載客行為，遭裁罰達227次，另外因違規停車、闖紅燈等交通違規案件，累積交通罰鍰共253筆，欠繳金額高達71萬6600元，經桃園市警局大園分局及交通事件裁決處移送桃園分署執行。

桃園分署指出，桃園分署去年7月23日派員前往桃機進行專案執行，當場查獲鄭男正從事非法攬客行為，除立即查封其車輛並查扣鄭男身上現金1萬9700元。鄭男後續前往桃園分署表示願分期繳納欠款，但繳納至去年10月後就未再繳納。

桃園分署說，經調查發現，鄭男名下除1部車齡26年的老舊車輛外，已無其他可供執行財產，但名下持有多筆保險契約，預估解約金高達百萬餘元，桃園分署多次通知鄭男提出具體清償計畫，並告知若拒不履行，將依法終止其保險契約，但鄭男仍置之不理。桃園分署近日終止鄭男保險契約，收取保險解約金抵繳所積欠71萬餘元交通罰鍰。

桃園分署呼籲民眾，往返機場時應搭乘合法交通工具，切勿搭乘非法白牌車，以保障自身生命、財產及乘車安全。桃園分署也將持續強力執行各類交通違規及欠繳罰鍰案件，共同維護交通秩序，守護國門形象與尊嚴。

桃機 法務部 桃園

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