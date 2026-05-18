陸軍前上尉工程官出租眷地詐1003萬 判刑15年確定

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育被控私刻官印偽造文件出租眷地，並佯稱小額工程需繳納保證金共詐得1003萬元；最高法院審理，駁回李上訴案，依14個貪汙罪判李有期徒刑15年，褫奪公權3年確定。

李振育2020年案發後逃往菲律賓藏匿，2025年3月押解返台受審並羈押，他判刑確定後，近日發監執行。

六軍團指揮部2020年發現軍方列管的14筆國有眷地遭私人廠商使用，廠商出示承租眷地的相關文件，軍團發現文件雖然蓋有六軍團大、小關防，卻沒有六軍團的正式文件，內部單位疑涉不法，向桃園檢調單位告發。

檢調查出，李振育盜刻軍團相關長官職章，偽造不實土地租賃契約及繳費證明並用印，再出示偽造公文與租約與廠商簽約，讓廠商誤信合法承租國有眷地，將相關租金匯至李指定的帳戶。

除此之外，檢調還查知，李振育以相同手法虛擬與眷村土地相關的小型工程案，洽詢廠商佯稱小型工程須先繳納履約保證金，讓廠商陷於錯誤，將保證金匯入李的個人帳戶。

判決指出，李振育2017年10月起至2020年2月止，造假出租眷地14筆、偽造小額工程案16案共向廠商詐財1003萬8801元。