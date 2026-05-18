不滿被開單騎士怒罵永康警「他媽的」 法院認是口頭禪不罰

李姓男子騎車被台南市警永康分局員警攔下開單，騎走後又折返怒嗆「你們他媽的無法無天」，警方當場將李壓制，依違反社會秩序維護法移送；法院認為，李稱不小心講出口頭禪，其行為沒有對員警後續職務執行造成妨害，並無有礙於國家權力行使，裁定不罰。可抗告。

裁定書指出，李姓男子今年3月6日傍晚5時許，因不滿永康警分局員警在中山南路與中山南路195巷口將他攔下，舉發交通違規，竟在騎車離去後，又折返對開單的黃姓員警口出「他媽的」；分局將李依違反社會秩序維護法第85條第1款，移送台南地院新市簡易庭裁處。

法院指出，該法條規範目的，是保障依法執行職務公務員，藉以維護法治國效能，並非保障公務員個人利益；因此公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞行動相加即構成本條款妨害公務行為，其有礙於國家權力行使，妨害國家法益，故應予以處罰。

法院表示，李姓男子承認口出「他媽的」，但只是一時口快，不小心將口頭禪講出來；經勘驗密錄器錄影對話譯文，李說「你們他媽的無法無天」，黃姓員警回「你講什麼，你再講1次」，李「無法無天」，黃「你再講1次你前面講的3個字」、「不敢講是不是」。

李再稱「無法無天」，黃「你就不敢講嘛，有本事就講出來」，李「怎麼樣，有本事就報你是哪1間派出所」，黃「我就復興派出所的」，李「我這就到，你們等著瞧」，黃「你剛說什麼，你剛剛是不是說他媽的」，李「誰講他媽的」；兩人對話1分33秒後，李即遭警方壓制。

法院認為，依據李的供述及兩人對話內容，難認李主觀上有妨礙國家公務員公權力行使故意，客觀上亦不致對員警後續職務執行造成妨害，並無有礙於國家權力行使而妨害國家法益情形；本案與社會秩序維護法第85條第1款處罰行為有間，自不得以該規定相繩。

法院審酌，永康分局復未提出其他證據供法院調查，自難逕認李姓男子有該當社會秩序維護所指違序行為，裁定不罰。