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台中強盜團誘買家捧244萬買虛擬幣 車內噴辣椒水持刀猛刺未得手
台中市王姓男子為首的強盜集團，去年在以虛擬貨幣交易為由，在網路上誘騙買家攜帶244萬元現金面交，隨後派人在車內對買家狂噴辣椒水，更持刀刺傷其大腿企圖搶走百萬鉅款，台中地院近日審結，認定王等涉案5人涉結夥攜帶凶器強盜未遂罪，王遭判5年徒刑，其餘共犯分判3年10月至4年8月不等徒刑。
判決指出，王姓男子籌組強盜犯罪組織，先由身分不詳的同夥在網路上，以交易虛擬貨幣為由，尋找肥羊，誘騙出一名買家在2025年10月15日晚間9時許，攜帶244萬元現金，前往台中市一處停車場交易。
王男隨後透過通訊軟體Telegram群組遙控指揮，指派曾姓男子駕車載著許姓、楊姓及另案審理的徐姓男子前往埋伏，要求事前買好辣椒水作為犯案工具。
案發時，許男坐進買家車內的右前座後方，佯裝清點現金，一確認款項無誤，埋伏在外的楊男與徐男立刻拉開車門，朝車內的買家、同行友人臉部狂噴辣椒水，導致兩人雙眼劇痛、無法睜眼抵抗。
車內的許男見機不可失，動手強行拉扯裝滿現金的紙袋，不過買家死命護住鉅款不肯鬆手，許男情急之下，抽出私下預藏的刀具，猛刺向買家腿部，買家忍痛將現金紙袋丟往駕駛座方向，許男等人見強搶未果，又擔心現場騷動引來警方，倉皇逃回接應車輛，空手逃離現場。
台中地院近日審結，不採信王男等人說詞，認定王男等5人，涉犯結夥三人以上攜帶兇器強盜未遂罪，分判王男5年、吳男4年8月、楊男4年4月、許男4年、曾男3年10月徒刑，仍可上訴。
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