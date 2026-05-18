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拒絕酒測罰款504萬元 行政執行官轉介他去酒癮治療

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市新店區林姓男子多次酒駕及拒絕酒測，拒測次數高達7次，累計罰鍰504萬元，案經移送法務部行政執行署台北分署強制執行，分署除採取扣押措施，本於「執行與輔導並行」成功轉介林進行酒癮治療評估。

台北分署表示，林滯欠的拒測罰鍰中，屬於台北市轄區部分達288萬元且皆逾期未繳，分署收案後，立即配合行政執行署「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」清查扣押他名下各銀行存款債權，不過，查無林有任何存款可供執行，林也無任何財產或高額壽險保單。

執行過程中，林具狀陳報因罹患精神疾病及關節炎，僅能靠中低收入戶補助維生，無力清償債務，台北分署執行人員於是前往其戶籍地現場執行，遇林男母親，林母表示兒子因髖關節術後疼痛養成酒精依賴習慣，且精神狀況不穩，無法固定工作等。

台北分署說，執行人員當場請林母轉知林到場，由分署提供協助與轉介，再積極勸導，林終於在2026年3月底到場並表達願意參與衛生福利部的酒癮治療補助方案，台北分署後檢附相關證明文件，將林轉介至「台灣戒酒暨酒癮防治中心」配合的診所評估。

台北分署表示，未來除將持續強力執行「交通專案」展現執法決心，更將結合社會資源，透過「執行與輔導並行」多元處遇措施，以轉介治療酒癮作為刑事處罰的輔助手段，從根源降低再犯率，守護大眾用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市林姓男子多次酒駕及拒絕酒測，拒測次數高達7次，累計罰鍰504萬元。酒測示意圖。圖／聯合報系資料照片
新北市林姓男子多次酒駕及拒絕酒測，拒測次數高達7次，累計罰鍰504萬元。酒測示意圖。圖／聯合報系資料照片

酒測 法務部 收案

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