無照看2087病患還詐健保百萬 新竹知名牙醫診所5人起訴

新竹地檢署偵辦光和數位牙醫診所涉嫌容留未具牙醫師資格人員執行診療業務，並冒用合格牙醫名義詐領健保給付案，日前偵查終結，認定診所實際負責人許姓男子等5人涉嫌違反醫師法、行使業務登載不實文書及共同詐欺取財等罪嫌，依法提起公訴。

檢方指出，本案由檢察官沈郁智指揮福建省調查處偵辦，於今年4月10日搜索診所等處，查扣相關業務文書、光碟資料及手機等證物，經比對病歷、健保申報資料、診所日報表及收費紀錄後，查出相關不法情事。

起訴指出，許姓男子為診所實際負責人，趙姓男子為診所院長兼主治醫師，另嚴姓男子雖畢業於國外牙醫學系，並通過牙醫師第一階段考試，但尚未完成實習，依法尚未取得牙醫師資格；張姓、范姓2人則負責行政、掛號、病歷登載及帳務等工作。

檢方調查，5人明知診斷、洗牙、補牙、拔牙、根管治療及牙周緊急處置等均屬牙醫醫療業務，依法應由合法牙醫師親自執行，卻自2023年10月起至2024年12月底，聘用尚未取得牙醫師資格的嚴男，在未有醫師具體指導下，獨自替病患診療。

經清查，嚴男在此期間共為2087名健保病患診療，診所人員再將相關診療紀錄、收費資料及健保申報項目，虛偽登載為院長趙男或陳姓醫師執行，並向健保署申報醫療費用。

檢方統計，診所藉此虛報健保醫療費用323萬5212點，折合新台幣330萬8323元，另向病患收取掛號費6萬8300元及自費診療費538萬100元，不法所得合計875萬6723元。

新竹地檢署表示，醫療行為攸關民眾生命與健康安全，牙科診療並非一般技術操作，應由依法取得資格的牙醫師親自執行。若醫療院所容任未具資格者從事診療，甚至製作不實病歷詐領健保，不僅破壞醫療專業與健保制度，也讓病患在不知情下承受醫療風險，將持續嚴查不法案件，維護民眾就醫安全。