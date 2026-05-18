男稱擁30萬子彈與500步槍 北檢依恐嚇公眾罪嫌起訴

一名劉姓男子於3月29日參加遊行直播時，稱自己有30萬發步槍子彈、500把步槍。台北地檢署今天偵查終結，依恐嚇危安、恐嚇公眾及煽惑犯罪等罪嫌起訴劉男。劉男目前在三總北投分院安置中。

根據起訴書，劉男於今年3月29日下午參加在凱達格蘭大道舉辦的319凱道遊行活動時，在Instagram社群媒體平台發布影片，他在影片中宣稱「就定位了喔，30萬發步槍子彈，500把步槍，堆在我住的地方，這樣了解了喔，報告完畢。」等言論。

劉男又在影片下方留言補充「歡迎自強愛國捐款贊助募集500把軍規制式自動突擊步槍及30萬發5.56mm特製軍規制式突擊步槍子彈，堆放在總統府前介壽路上當路障，請問現場有人要捐500條命嗎？」等語。

檢方表示，劉男同時又在社群媒體X帳號上，發布殺光那些想要殺你及你家人的『賴清德』們...」等語。

檢方認為，劉男以極具威脅性的言論公然鼓吹、建議他人施以犯罪行為，並唆使不特定人針對總統賴清德及其支持者或相關人員行使暴力及殺人之行為，以此方式加害生命、身體之事恐嚇公眾及國家元首賴清德，致生危害於公安及國家元首之安全，今天依恐嚇危安、恐嚇公眾及煽惑犯罪等罪嫌起訴劉男。

北檢檢察官李明哲今年4月間指揮調查局資安工作站及桃園市調查處約談劉男到案，訊後向台北地方法院聲請暫時安置獲准，目前安置在三軍總醫院北投分院。