陪友人出庭幫壯膽…竟將玩具槍、甩棍放背包進法院 裁罰6千元

賴姓男子陪同友人前往台南地方法院參與傷害案件的調解庭，賴疑似為幫友人壯膽，竟將玩具槍跟甩棍放在背包，企圖通過法院安檢門，法警當場從X光機看到他攜帶可疑器械；賴辯稱平時有在玩生存遊戲，才會隨身帶著，不知道不能帶進法院，法院裁罰他6千元。可抗告。

裁定書指出，賴姓男子今年3月12日下午3時許，攜帶類似真槍的玩具槍及甩棍走進台南地方法院，他通過安檢門時，將背包放入X光機，法警當場看到可疑器械，立即通報轄區第四警分局育平派出所；警方獲報趕往，將賴帶回，賴辯稱，不清楚法院的安檢規定，不知道不能帶。

據了解，賴的友人是傷害案的當事人，當天要出席調解庭，賴疑似是為了幫友人壯膽，陪同前往還攜帶器械；賴則聲稱，平時有在玩生存遊戲，才會隨身帶著玩具槍，警方認定，類似真槍的玩具槍及甩棍分別違反社會秩序維護法第65條第3款及63條第1項第8款，依法移送。

台南地院台南簡易庭指出，賴的玩具槍外觀與真槍無異，難辨其真偽，足令一般人感覺生命及身體法益受到威脅，而致生危害公共秩序、社會安寧之虞；甩棍屬經主管機關內政部公告列為查禁器械，賴無正當理由攜帶玩具槍及甩棍，分別裁罰5千元、1千元。