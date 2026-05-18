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人妻出軌用蝦皮聊聊讚小王 綠帽夫殯儀館堵同業痛毆判囚

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄從事殯葬業的李姓男子發現妻子與同業方姓男子過從甚密，為躲避追查，李妻還和小王用「蝦皮聊聊」私訊傳情，李男發現妻子出軌，在高雄市殯巧遇方男，氣得找人痛毆方男，高雄高分院依傷害罪判李男9月，得入監；不過他民事求償部分獲勝，橋頭地院認定李妻及方男行為侵害李男配偶權，判決應連帶賠償李男20萬元。

李男與妻子結婚10年並育有2名子女，2024年李妻因工作結識同樣從事殯葬業的方男後頻繁外出，李男先是在妻子手機發現曖昧對話，隨後透過手機定位，在澄清湖附近的汽車旅館外發現方男座車，更在楠梓區餐廳目擊兩人共進晚餐。

兩人為了不被發現，利用「蝦皮賣場」的聊天功能當作傳情工具，李妻曾傳訊稱讚方男「我覺得你有一個厲害的地方就是硬得很快」、「你真的在這方面讓我很多自信」、「中午過後做的時候就比較容易高潮」，兩人更以「寶貝」、「我愛你」互稱，對話篇幅高達2百餘頁。

李男看完對話後氣炸，同年11月9日下午，李在「高雄市立第一殯儀館」寄棺大樓2樓走道，碰巧遇到方男，頓時火冒三丈，聯絡江姓、曾姓友人到場，一群人持鐵條或徒手痛毆，方男受傷後提告傷害罪，並附帶民事賠償。

高雄地院依傷害罪，判處李、江和曾3人，分別有期徒刑9月、7月和8月，但只有李不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，量刑適當，判決駁回確定。

至於李妻出軌部分，李男對李妻、方男提民事求償，橋頭地院法官依據李男提出的對話截圖與照片，認為李妻和方男短短一個月多達200頁的蝦皮對話，李妻與方男繁提及性行為後的滿足感，顯已逾越一般朋友社交分際，判決兩人應連帶賠償20萬元，可上訴。

李姓男子在高雄市立殯儀館痛毆方男，被依傷害罪判９月。本報資料照片
李姓男子在高雄市立殯儀館痛毆方男，被依傷害罪判９月。本報資料照片

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