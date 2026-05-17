新竹網紅咖啡店租約到期拒搬離 法院判每月需賠房東2600元

葉婦1997年買下新竹市一處未辦保存登記老屋，之後再向退輔會購入坐落國有地，並出租給鄧女經營網紅文青店「飛行樹屋咖啡」。雙方租約於去年9月底到期，鄧女原本答應續約，卻在簽約當天失聯，之後又拒絕搬離。新竹地院審理後，判鄧女須返還房地，並按月賠償2600元。

判決書指出，葉婦早年買下位於新竹市一處13平方公尺建物，後續依法購入房屋所坐落土地。雙方自2020年起簽訂租約，鄧女承租後開設咖啡店營業，租期多次續約，2024年再延長至2025年9月30日止，月租金則調整為2200元。

葉婦主張，租約到期前一天，她的兒子張男曾透過LINE詢問鄧女是否續租，鄧女一度回覆願意續約，雙方還約好隔天上午見面簽約，沒想到張男依約到場後，鄧女卻突然「已讀不回」，甚至不接電話。張男隨即要求依約搬離，但鄧女始終未返還房地，因此提告請求遷讓返還，並要求給付占用期間的不當得利及違約金。

鄧女則抗辯，她自2016年起便與葉婦建立穩定租賃關係，過去租約、續約與租金事宜，多由張男代為處理，葉婦本人從未親自表達不續租意思，因此她認為雙方已轉為不定期租約。她也主張，自己曾出資修繕房屋，還負擔房屋稅，並已辦理稅籍登記，認為自己對房屋具有事實處分權。

不過法官認為，房屋稅籍與納稅義務人變更，並不代表房屋所有權移轉，且雙方租約內明確記載，若申請房屋稅籍成功後，相關房屋稅由鄧女負擔，可見葉婦從未有移轉房屋處分權的意思。

法官也指出，張男長期代替母親處理租約與收租事宜，鄧女多年來均未提出異議，甚至持續匯款給張男，顯示張男具有代理人地位。2025年9月30日，張男已明確告知「請妳依合約到期搬離租賃地」，足認葉婦不續租意思已合法到達。

法官認定，租約屆滿後，鄧女已無合法占有權源，判決須返還房地，並自2025年10月1日起至返還房地為止，每月給付2200元相當於租金的不當得利，以及400元違約金，合計每月2600元。