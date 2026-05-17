不滿超商店員要他等候結帳當面辱罵「低賤、最賤」 法院斥責判拘20日

台南市一名男子到超商購物，要用現金結帳時，不滿店員要他等候，當場辱罵「低賤、最賤」等字眼；店員報警提告，台南地院指出，服務業的平凡店員也是人生父母養，應該獲得人際相處的同等尊重，絕無卑微到低頭接受相關辱詞，依公然侮辱罪判處拘役20日。可上訴。

判決書引用台南地檢署簡易判決處刑書指出，一名男子去年5月20日晚間10時許，在台南市永康區一間統一超商門市內，因不滿店員沒有立即幫他結帳，竟當場口出「低賤」、「最賤」等字眼辱罵，店員不堪受辱，報警提告，檢察官依公然侮辱罪提起聲請簡易判決處刑。

法院審理時，男子承認犯行，且超商店內監視器錄下相關過程，認定方使用的侮辱用詞，對店員的名譽人格與社會名譽應已有所貶損，而逾越一般人可合理忍受範圍；且與公共事務思辨、文學、藝術表現形式、學術、專業領域等正面評價，毫無關聯或助益。

法院指出，服務業的一介平凡店員，也是人生父母養，應該獲得人際相處的同等尊重，絕無卑微到只因為是「服務業」、只是為了生意，就要輕讓人性尊嚴，低頭接受「低賤」等辱詞，甚至被搞到離職，還是吞下去；尤其本案被告與告訴人均非公眾人物，本案更未涉公共事務。

法院認定，本案店員的名譽權應優先於該名男子的言論自由而受保障，男子所為仍該當公然侮辱罪構成要件；其雖自稱有精神疾病，因當時未服藥而情緒激動犯下本案，並提出診斷證明書為證，而可為有利的量刑評價，然依相關事證，仍不能認定有刑法第19條致不能辨識其行為違法情事。

法院審酌，男子僅因當時店內適逢交班點帳，欲以現金結帳，必須等候，即在店員口頭回應後，公開以謾罵，足以貶損店員名譽人格與社會名譽，實有不該，且店員因此所蒙受負面影響非輕；兼衡男子犯罪動機、目的、智識程度及生活狀況等，依公然侮辱罪判處拘役20日。