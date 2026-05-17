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男子出國念書不返國服兵役 檢方斥損及國防動員法院判刑並罰10萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣胡姓男子2023年2月出境到紐西蘭念書與工作，但同年12月底依規定已是出境就學最高年齡，需再返國服兵役，但經公所3次催告，27歲胡男仍未返國服兵役，直到法院審理時，胡男才說已訂好返台機票，彰化地方法院依違反妨害兵役治罪條例，將他判刑5月，緩刑3年，並需支付公庫10萬元。

檢方認為，胡男於2023年2月底出境迄今未返國，避免被徵兵意圖甚明，因公所於2024年4月即發函催告胡男需於3個月內返國服兵役，在催告2個月期滿後，同年10月再次函發徵兵檢查通知書，要求胡男返國接受徵兵檢查，但胡男仍未返國，公所於2025年4月再發函通知，但胡男仍繼續滯留國外。

檢方傳喚胡男未到庭，胡父則到庭證稱胡男在紐西蘭唸書與工作，所以未返國服兵役。

檢方認為，胡男明知有服兵役義務，且已近28歲，卻經催告仍未返國服兵役，不僅妨礙國家對兵役事務有效管理，更破壞兵役制度公平性，損及我國潛在國防動員能力，檢方更強調，在兩岸台海現今軍事敵對，戰事極可能一觸即發，若役齡男子都如被告般一再拒服兵役，國家安全將受嚴重危害，因此建請法院依罪刑相當、比例原則量處被告適當之刑，以維兵役制度公平及國家安全。

由於法院審理期間，胡男已具狀認罪，並表示已訂好返台機票，將回台服兵役，法官考量胡男並無前科，坦承犯行，依妨害兵役治罪條例，將他判刑5月，緩刑3年，並需支付公庫10萬元。

彰化男子到紐西蘭念書與工作，被催告返國服兵役，但他置之不理，直到彰化地院審理時，他才表示已訂機票要回國，仍被法院判刑。記者林宛諭／攝影
彰化男子到紐西蘭念書與工作，被催告返國服兵役，但他置之不理，直到彰化地院審理時，他才表示已訂機票要回國，仍被法院判刑。記者林宛諭／攝影

兵役 彰化 彰化縣

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