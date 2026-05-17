竹科男遭浪犬追摔瞎左眼 提國賠告動保所、科管局這原因駁回

新竹李男2023年騎車行經寶山鄉科學園區附近時，指控遭流浪犬追逐摔車，導致左眼失明、肩膀受傷，憤而向新竹縣動物保護防疫所及竹科管理局提告國賠151萬元。新竹地院審理後認為，李男無法證明遭狗追逐，也無法證明相關單位有管理疏失，判決敗訴。

判決書指出，李男主張，2023年11月12日清晨近7時，騎機車行經寶山鄉一處路口時，突然遭多隻遊蕩犬追逐，重心不穩摔車，造成左眼眶骨折、外傷性視神經病變，左眼因此失明，右肩活動受限、雙手握力下降。

李男認為，當地長期有流浪犬聚集，動保所卻未積極捕捉，竹科管理局也未設置足夠圍欄、警示標誌及修剪中央分隔島雜草，才導致事故發生。

李男控訴，竹科寶山二期擴建用地周邊早已成為流浪犬活動區域，相關單位明知附近曾有犬隻追車、吠叫情況，卻未改善，甚至施工區僅設半開放式圍籬，無法阻止犬隻進入道路。他認為若有設置防護措施或提前清除遮蔽視線的植栽，自己應可及早反應避開危險，因此請求國賠151萬元。

不過，新竹縣動保所抗辯，動保法對流浪犬處理仍有行政裁量空間，不是所有遊蕩犬都必須立即捕捉收容，且事故地點過去並無民眾通報犬隻攻擊人車紀錄。動保所也指出，接獲通報後都有派員處理，包括捕捉、絕育及裝設防追器等措施，並非放任不管。

竹科管理局則主張，施工圍籬設置目的本就是施工安全，並非防堵流浪犬，且李男直到事故發生超過2年後才提出國賠請求，已超過法律規定的請求時效。竹科管理局也認為，事故地點視線並無重大遮蔽，相關道路及設施並沒有安全缺失。

法官認為，李男並未提出確切影像證明自己是遭流浪犬追逐後摔車，且他自己也坦承對當時車速與事故過程沒有完整記憶。法官指出，一般駕駛人本就應隨時注意車前狀況，對突然闖入道路的動物應有合理預見與反應可能。

法官另認定，動保所是否捕捉遊蕩犬，本就具有行政裁量空間，無法認定有怠忽職守；至於竹科管理局部分，現場沒有法定必須設置護欄或警示牌的義務，中央分隔島植栽也未達嚴重遮蔽視線程度，與事故間缺乏相當因果關係。最終駁回李男151萬國賠請求。