快訊

全新實驗情境、酸雨入題…115會考自然解答一覽 這題有難度考討論度高

蘇起看川習會：習近平以釜底抽薪方式爭取美國認同處理台獨問題

聽新聞
0:00 / 0:00

簽「外遇切結書」卻偕小三開店…不倫夫反悔塗銷指紋 二審逆轉賠15萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣楊姓理髮師婚後出軌陳姓女子，在妻子的要求下簽署「外遇切結書」，承諾若再與配偶以外女子有親密互動，願賠償200萬元，未料楊男事後拿紅筆塗銷切結書上的指印，繼續與小三合開理髮店，還在網路上以「老闆、老闆娘」自居，一審以指紋遭塗抹，無法鑑定為由，判正宮敗訴，二審近日審結，認定契約依然有效，改判楊男需賠償前妻15萬元。

判決書指出，楊男在2021年6月結婚，但楊男婚後卻與陳姓女子發生婚外情。東窗事發後，楊男於同年12月簽下切結書，保證不再與異性有牽手、摟抱等超出友誼的互動，否則違反一次就須支付妻子200萬元精神慰撫金。

正宮控訴，楊男不僅沒切斷聯繫，還與陳女共同經營理髮店，甚至在店家Google地圖與臉書粉專上，放任顧客留言稱讚「老闆夫妻很親切」、「設計師跟他老婆都很好聊天」。

正宮也說，丈夫與小三公開曬出共同抱著幼童的親密合照，除了與丈夫在2025年協議離婚之外，也求償200萬元。

彰化地院審理時，楊男矢口否認違約，辯稱簽署切結書時精神狀況不佳，且當下覺得不對勁，便立刻用紅筆將兩人的指印塗抹掉。

法官審認，因指印遭塗抹而經內政部警政署判定，無可資比對的指紋，調查局也認為筆跡鑑定證據不足，該切結書缺乏形式證據力，判決正宮敗訴。

正宮不服上訴，台中高分院審理時，調查醫療紀錄發現，楊男發生急性精神病狀態，是在簽署切結書的兩天後，認定他簽約當下意識完全清楚。

法官指出，楊男既然已簽名同意，就應受契約文意拘束，不能因事後反悔，自行塗抹指印就免除責任。

法官也說，楊男與小三在經營理髮店期間，確實在網路上展現出夫妻關係的行為表現，明顯超出一般友誼範圍而構成違約。

二審審酌，切結書約定的200萬元違約金，屬「損害賠償預定性質」，考量楊男前妻從事保險業月入約3萬、楊男擔任理髮師月入約4萬，且楊男前妻先前已針對同一外遇事件提告侵害配偶權，獲判25萬元賠償，此案200萬違約金過高，判賠15萬元為合理，全案確定。

彰化縣楊姓理髮師與妻子簽防外遇協議書，但仍塗銷指紋毀約，台中高分院判楊需賠15萬元確定。示意圖／Ingimage
彰化縣楊姓理髮師與妻子簽防外遇協議書，但仍塗銷指紋毀約，台中高分院判楊需賠15萬元確定。示意圖／Ingimage

外遇 彰化縣

延伸閱讀

高雄男喝完「啤酒加高粱」開車撞死人 開庭前又酒駕被抓重判14年

新聞中的公民與社會／婚宴遊戲比腕力遭折斷手 求償87萬敗訴

修車修到快報廢！BMW卡保養廠3年 業者判賠121萬

彰化超商內偷拍女學生裙底風光 引恐慌 彰檢收押偷拍狼

相關新聞

高雄男喝完「啤酒加高粱」開車撞死人 開庭前又酒駕被抓重判14年

高雄楊姓男子2023年8月29日晚間豪飲高粱酒和啤酒後仍開車上路，在橋頭區白樹路與甲樹路口闖紅燈撞死蘇姓騎士，楊男肇事後還躲到附近超商，被員警逮捕時身上甚至還有碎玻璃，橋頭地院國民法官判楊男14年有期徒刑，檢方不服上訴，高雄高分院維持原審刑度。

修車修到快報廢！BMW卡保養廠3年 業者判賠121萬

新竹胡男3年前將BMW轎車送到新竹某保修廠維修，沒想到車子一放就是3年多，不僅遲遲修不好，還讓他得長期租車代步。胡男不滿，多次催修未果後提告求償160萬餘元。新竹地院審理後認為，保養廠拖延修車時間過久，判業者須賠償胡男121萬1520元。

男子出國念書不返國服兵役 檢方斥損及國防動員法院判刑並罰10萬

彰化縣胡姓男子2023年2月出境到紐西蘭念書與工作，但同年12月底依規定已是出境就學最高年齡，需再返國服兵役，但經公所3次催告，27歲胡男仍未返國服兵役，直到法院審理時，胡男才說已訂好返台機票，彰化地方法院依違反妨害兵役治罪條例，將他判刑5月，緩刑3年，並需支付公庫10萬元。

竹科男遭浪犬追摔瞎左眼 提國賠告動保所、科管局這原因駁回

新竹李男2023年騎車行經寶山鄉科學園區附近時，指控遭流浪犬追逐摔車，導致左眼失明、肩膀受傷，憤而向新竹縣動物保護防疫所及竹科管理局提告國賠151萬元。新竹地院審理後認為，李男無法證明遭狗追逐，也無法證明相關單位有管理疏失，判決敗訴。

簽「外遇切結書」卻偕小三開店…不倫夫反悔塗銷指紋 二審逆轉賠15萬

彰化縣楊姓理髮師婚後出軌陳姓女子，在妻子的要求下簽署「外遇切結書」，承諾若再與配偶以外女子有親密互動，願賠償200萬元，未料楊男事後拿紅筆塗銷切結書上的指印，繼續與小三合開理髮店，還在網路上以「老闆、老闆娘」自居，一審以指紋遭塗抹，無法鑑定為由，判正宮敗訴，二審近日審結，認定契約依然有效，改判楊男需賠償前妻15萬元。

為拖延還錢…她偽造檢方傳票稱將被關 債主好心想幫繳罰金才知被騙

陳姓女子積欠陳姓男子債務，竟上網翻拍地檢署傳票，將資料都變造成自己，再將照片傳給陳，聲稱無力繳納罰金，即將入獄；陳知道她扶養老母跟兒子，家境困難，好心前往地檢署要幫忙繳納罰金，結果她偽造傳票的犯行曝光，台南地院依偽造文書罪判刑6月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。