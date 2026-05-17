簽「外遇切結書」卻偕小三開店…不倫夫反悔塗銷指紋 二審逆轉賠15萬

彰化縣楊姓理髮師婚後出軌陳姓女子，在妻子的要求下簽署「外遇切結書」，承諾若再與配偶以外女子有親密互動，願賠償200萬元，未料楊男事後拿紅筆塗銷切結書上的指印，繼續與小三合開理髮店，還在網路上以「老闆、老闆娘」自居，一審以指紋遭塗抹，無法鑑定為由，判正宮敗訴，二審近日審結，認定契約依然有效，改判楊男需賠償前妻15萬元。

判決書指出，楊男在2021年6月結婚，但楊男婚後卻與陳姓女子發生婚外情。東窗事發後，楊男於同年12月簽下切結書，保證不再與異性有牽手、摟抱等超出友誼的互動，否則違反一次就須支付妻子200萬元精神慰撫金。

正宮控訴，楊男不僅沒切斷聯繫，還與陳女共同經營理髮店，甚至在店家Google地圖與臉書粉專上，放任顧客留言稱讚「老闆夫妻很親切」、「設計師跟他老婆都很好聊天」。

正宮也說，丈夫與小三公開曬出共同抱著幼童的親密合照，除了與丈夫在2025年協議離婚之外，也求償200萬元。

彰化地院審理時，楊男矢口否認違約，辯稱簽署切結書時精神狀況不佳，且當下覺得不對勁，便立刻用紅筆將兩人的指印塗抹掉。

法官審認，因指印遭塗抹而經內政部警政署判定，無可資比對的指紋，調查局也認為筆跡鑑定證據不足，該切結書缺乏形式證據力，判決正宮敗訴。

正宮不服上訴，台中高分院審理時，調查醫療紀錄發現，楊男發生急性精神病狀態，是在簽署切結書的兩天後，認定他簽約當下意識完全清楚。

法官指出，楊男既然已簽名同意，就應受契約文意拘束，不能因事後反悔，自行塗抹指印就免除責任。

法官也說，楊男與小三在經營理髮店期間，確實在網路上展現出夫妻關係的行為表現，明顯超出一般友誼範圍而構成違約。

二審審酌，切結書約定的200萬元違約金，屬「損害賠償預定性質」，考量楊男前妻從事保險業月入約3萬、楊男擔任理髮師月入約4萬，且楊男前妻先前已針對同一外遇事件提告侵害配偶權，獲判25萬元賠償，此案200萬違約金過高，判賠15萬元為合理，全案確定。