她為拖延還款偽造檢方傳票稱即將被關 債主好心想助繳納罰金才知被騙

陳姓女子積欠陳姓男子債務，竟上網翻拍地檢署傳票，將資料都變造成自己，再將照片傳給陳，聲稱無力繳納罰金，即將入獄；陳知道她扶養老母跟兒子，家境困難，好心前往地檢署要幫忙繳納罰金，結果她偽造傳票的犯行曝光，台南地院依偽造文書罪判刑6月。可上訴。

判決書指出，陳姓女子向陳姓男子借款後，為拖延還款時間，去年1月24日竟上網翻拍台南地方檢察署執行傳票，再修改調整被傳人地址「台南市○區○○路○段000號」、姓名「陳○○」、出生年月日「○○年○月○○日」、案號案由「111年執他字第2396號案件丁股」。

陳女用LINE將變造後傳票照片傳給陳，表示傳票的應到日期為「114年2月14日上午10時20分」，因她連罰金都付不出來，到時要先入獄服刑，等她出獄後才能還款；陳姓男子知道陳女母親在養老院，兒子又有身心方面的症狀，家中甚為困難，於心不忍。

陳去年2月4日前往台南地檢署執行科，出示陳女用LINE傳送的照片，詢問陳女案件並表示想為陳女代付易科罰金的費用；經書記官確認傳票是偽造，陳才知被騙，檢察官獲報後簽分偵辦，將陳女依偽造文書罪聲請簡易判決處刑。

法院審理時，陳女承認犯行，認定她觸犯行使變造準公文書罪，變造的低度行為與行使的高度行為，應論以一罪；考量陳女與陳已達成調解，陳主動為陳女求情，表示其家境困難，當時才會自願到地檢署幫忙繳納罰金，請求法院給予緩刑或從輕量刑。

法院指出，陳女要扶養母親跟兒子，對公文書正確性及公共信用性所生危害尚非嚴重，斟酌其犯罪原因及其生活環境、背景，依其客觀犯行與主觀惡性考量其情狀，認其犯罪情狀堪以憫恕，情輕法重，依法減輕其刑。

法院審酌，陳女因被催討債務，竟變造準公文書行使，顯欠缺法治觀念，所為應予非難；考量其犯後承認犯行，具有悔意，態度良好，除了被害人諒解，檢察官亦表示從輕量刑，希望陳女深切記取教訓，莫再誤觸刑章，依犯行使變造準公文書罪，判刑6月。